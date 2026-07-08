El Ministerio finaliza obras contra el ruido en la A-7 y A-92 a su paso por Almería tras 11,56 millones de inversión

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, visita las obras de instalación de material fonoabsorbente en la A-7. - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

ALMERÍA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado los trabajos para reducir el ruido en varios tramos de las autovías A-7 y A-92 tras acometer una inversión total de 11,56 millones de euros, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El conjunto de las actuaciones se ha distribuido en cinco tramos de la autovía A-7 entre los puntos kilométricos 806+450 y 824+540, en los términos municipales de El Ejido, La Mojonera y Vícar en ambos sentidos, así como en un tramo de la autovía A-92, en sentido Granada, entre los puntos kilométricos 381+530 y 382+350 en el término de Gádor, según ha indicado la Subdelegación en una nota.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha realizado una visita al estado de los trabajos en la autovía A-7 a su paso por La Mojonera, donde ha destacado "la importancia de estas actuaciones y la inversión de Transportes a estas carreteras que beneficiarán a los vecinos cuyas viviendas lindan con estas vías que asumen mucho tráfico de forma diaria".

También ha explicado que "la instalación de las pantallas es una de las medidas más eficaces para reducir la contaminación acústica generada por el tráfico y proteger a la población que reside o trabaja en las zonas más próximas a estas carreteras".

Los trabajos han consistido en la instalación de pantallas acústicas y la sustitución del pavimento existente por uno fonoabsorbente. En el conjunto de las obras se han instalado tres tipologías de pantallas acústicas, con un total de unos 14.500 metros cuadrados. En total se han ejecutado aproximadamente 118.500 metros cuadrados de pavimento fonoabsorbente en la provincia.

Así, se han dispuesto pantallas con cimentación profunda mediante pilotes, viga de atado y paneles de hormigón poroso absorbente de seis y 4,5 metros de altura; pantallas con cimentación profunda mediante pilotes, viga de atado y paneles de hormigón poroso absorbente de cuatro metros de altura y terminación superior con paneles de metacriltato de dos metros de altura y conjunto barrera New Jersey más pantalla de paneles fonoabsorbentes de cemento-madera, de tres metros de altura total.