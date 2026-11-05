La ministra de Defensa condecora en Viator (Almería) a un coronel médico por su trato a militares heridos y familiares

La ministra de Defensa, Margarita Robles, estrecha la mano del coronel médico Francisco Javier Gómez durante el acto de condecoración en la Base 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería). - MINISTERIO DE DEFENSA

VIATOR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

El coronel médico Francisco Javier Gómez ha recibido este jueves la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco de manos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una visita a la Base 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería), sede de la Brigada de la Legión (Brileg), en reconocimiento a la implicación y humanidad que han guiado su trayectoria en el trato a militares heridos y sus familiares.

Durante el acto, Robles ha destacado la labor del coronel médico y le ha trasladado su reconocimiento por el trabajo realizado. "Personas como usted hacen que las cosas parezcan fáciles incluso en los momentos más difíciles", ha expresado.

La ministra, que previamente ha mantenido un encuentro con familiares de militares fallecidos y heridos, ha puesto en valor la entrega y el compromiso de los integrantes de la Legión.

"Ese uniforme que les permite dar su vida por España, unido a ese corazón que tienen y a esa humanidad, hacen que la Brigada de la Legión sea invencible en cualquier sitio", ha declarado.

Con esta distinción, la titular de Defensa también ha querido reconocer el papel de la Sanidad Militar como "elemento indispensable" para la seguridad de todas las unidades. En este sentido, ha señalado que la condecoración "es una mínima parte del agradecimiento por el trabajo que hacen, por su dedicación, y por el tiempo que quitamos a sus familias, a sus seres queridos".

La Sanidad Militar abarca a todos los profesionales de la salud de las Fuerzas Armadas, entre ellos personal médico, de enfermería, psicología, farmacia, odontología y veterinaria. Todos cuentan con formación en las distintas especialidades necesarias para prestar asistencia sanitaria tanto en zonas de operaciones como en unidades, bases y centros de formación.

Su historia se remonta a varios siglos y ha evolucionado con la incorporación de los avances tecnológicos más actuales, destinados a la asistencia sanitaria de los militares y sus familias.

EJERCICIO TÁCTICO CON LOS VEHÍCULOS 8X8 'DRAGÓN'

Durante su visita a la base de Viator, Robles también ha presenciado un ejercicio táctico con los nuevos vehículos 8x8 'Dragón', junto a otras autoridades, entre ellas el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general de Ejército Amador Enseñat y Berea.

El ejercicio ha permitido mostrar el proceso de preparación de la Brileg para la incorporación de estos vehículos, que ha incluido la formación de las tripulaciones, la adecuación de las instalaciones para acogerlos y el adiestramiento de los militares en su manejo.

La Brigada de la Legión, constituida en junio de 1995, es la unidad de mayor entidad de la Legión e integra capacidades de combate, a través de sus tercios y grupo de caballería; de apoyo al combate, mediante artillería y zapadores; y de apoyo logístico al combate, con su grupo logístico.

Esta estructura le permite operar de manera autónoma en cualquier escenario, formar parte de organizaciones multinacionales y desarrollar operaciones de todo tipo, incluidas las de "combate de alta intensidad".

Actualmente, la Brileg lidera un despliegue en Eslovaquia bajo el amparo de la OTAN, compuesto por 667 efectivos pertenecientes al Tercio Alejandro Farnesio 4º de La Legión, el Cuartel General Brileg, el Grupo de Artillería, la Bandera de Zapadores, el Grupo de Caballería, la Bandera de Cuartel General y el Grupo Logístico.