Familias denuncian a un colegio de Majadahonda por presuntos tratos degradantes a alumnos, uno de ellos fallecido

Imagen de recurso de un aula. - GVA

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres familias han denunciado ante los juzgados al colegio San Jaime de Majadahonda, a su anterior director y a una profesora por presuntamente someter a varios alumnos a humillaciones, vejaciones y castigos "desproporcionados" de forma continuada.

Uno de los menores afectados, de 14 años, se precipitó el pasado mes de febrero desde un puente de la M-50 y falleció el 29 de marzo. Los denunciantes solicitan que se investigue si existe alguna relación entre el supuesto trato vejatorio que, según sostienen, sufrió el menor en el colegio y el episodio de suicidio.

En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el abogado Ignacio Gordillo en representación de las familias solicita que se incoen diligencias previas por un delito contra la integridad moral respecto al colegio San Jaime S.L.; a su exdirector y a una docente.

La dirección del colegio San Jaime, que cuenta con un nuevo director, ha declinado realizar declaraciones a Europa Press sobre la denuncia presentada después de que la agencia se haya puesto en contacto con el centro para recabar su versión de los hechos.

Los denunciantes sostienen que los episodios respecto al citado menor "no fueron hechos aislados, sino que formarían parte de una dinámica prolongada de trato vejatorio hacia distintos estudiantes".

La denuncia sostiene que el menor fallecido sufrió durante el curso 2025/2026 "llamadas de atención, recriminaciones y humillaciones delante de sus compañeros", expulsiones reiteradas del aula, castigos que considera "desproporcionados" e imputaciones de acoso escolar que, según los denunciantes, carecían de fundamento.

SEÑALADO POR INCIDENTES

Según el escrito, el menor fallecido era señalado de forma reiterada como responsable de los incidentes que se producían en el aula y recibió acusaciones de practicar 'bullying' a alumnos más pequeños. Los progenitores aseguran que la propia tutora les trasladó posteriormente que no consideraba que el adolescente hubiera acosado a otros compañeros.

"Esta realidad no descansa únicamente en la percepción de los progenitores. Existen testigos directos -compañeros de clase y miembros del propio centro- y, sobre todo, consta que el propio menor había trasladado en vida a una profesional independiente, su psicóloga, el profundo malestar que le generaba el trato recibido en el colegio", recoge la denuncia.

El documento presta especial atención a los hechos ocurridos el 12 de febrero, el día anterior a que el menor se precipitara desde el puente de la M-50. Según el relato de sus padres, ese día varios alumnos le lanzaron un balón y, tras el incidente, el adolescente fue reprendido y tuvo que redactar un escrito sobre lo sucedido.

La denuncia recoge que el adolescente se precipitó desde el puente durante la madrugada del 13 de febrero. Fue trasladado a un centro hospitalario y permaneció ingresado durante 44 días, hasta su fallecimiento el 29 de marzo.

Los padres aportan además un informe de su psicóloga, fechado el 10 de julio y elaborado a partir de las sesiones mantenidas con el menor antes de los hechos de febrero. En él, según recoge el escrito, se describía un malestar relacionado con el entorno escolar y un "efecto muy limitante en su desarrollo psicoemocional".

"Desde el primer momento, los compañeros de clase del alumno manifestaron abiertamente su malestar con el colegio, al que consideraban responsable de lo sucedido. Los alumnos reprocharon a la profesora denunciada su responsabilidad; esta les contestó que escribieran todo lo que pensaban de ella para trasladarlo al director, y los alumnos redactaron cuatro folios de quejas, cuyo destino se desconoce", recoge el texto.

Las familias solicitan que la investigación judicial determine si existe alguna relación entre el trato denunciado y el fallecimiento, sin que la denuncia establezca por sí misma una relación causal.

OTROS DOS ANTIGUOS ALUMNOS

El escrito incorpora también los casos de otros dos antiguos alumnos del centro, cuyas familias sostienen que sufrieron un trato similar. En uno de ellos, la denuncia describe la imposición de numerosos partes disciplinarios y expulsiones, así como un expediente que fue anulado por la Administración educativa el 1 de abril de 2025 al apreciar irregularidades, entre ellas la vulneración de garantías del procedimiento.

Respecto al otro estudiante, la familia denuncia comentarios despectivos y actuaciones disciplinarias que considera injustificadas. La Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste anuló el 1 de junio de 2026 un expediente abierto por la dirección del colegio al apreciar defectos formales que habían generado indefensión al alumno.

En este segundo caso, la denuncia señala que la familia había trasladado previamente sus quejas a la dirección del centro y a la Inspección Educativa. También aporta un informe de atención psiquiátrica que, según el escrito, recoge un malestar continuado del menor relacionado con su permanencia en el colegio y una mejoría durante los fines de semana y las vacaciones.

Las tres familias consideran que estos episodios reflejan una pauta de actuación hacia determinados estudiantes y sostienen que la dirección del centro conocía las quejas y no adoptó medidas suficientes para evitar que se repitieran.

PIDEN INVESTIGAR A LA DIRECCIÓN Y A LA PROFESORA

En su escrito, los denunciantes piden que declaren como investigados el representante legal de la sociedad titular del colegio, el anterior director y la profesora señalada, además de que se tome declaración a los padres, docentes, coordinadores y otros posibles testigos.

También reclaman que el centro aporte los expedientes académicos y disciplinarios de los alumnos, los partes de incidencias, las comunicaciones internas, las actas del Consejo Escolar y la documentación relativa a los episodios de enero y febrero de 2026.

Entre las diligencias solicitadas figuran igualmente la declaración de los profesionales que atendieron a los menores y la incorporación de los informes psicológicos y médicos.

Los padres piden además que se recaben las actuaciones judiciales abiertas tras el fallecimiento del adolescente, que se encuentran en situación de archivo provisional, para que puedan ser examinadas en relación con los hechos denunciados ahora.