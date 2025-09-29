La Mojonera (Almería) activa el Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial frente al virus del Nilo

La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente de La Mojonera (Almería), Rocío Vega, junto al alcalde, José Miguel Hernández, durante la visita a la zona de actuación. - AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA

LA MOJONERA (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Mojonera (Almería), a través de la concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, ha puesto en marcha el Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial para el virus del Nilo Occidental (VNO).

La iniciativa contempla, entre otras medidas, la inspección periódica de puntos críticos, tratamientos preventivos y correctivos en zonas con presencia de larvas y adultos, seguimiento técnico de resultados, elaboración de informes de actividad, comunicación constante con las autoridades sanitarias y ambientales, así como la difusión de consejos a la ciudadanía para evitar criaderos en espacios privados y comunitarios.

Se trata, según ha destacado el Consistorio en una nota, de "un instrumento clave para fortalecer la prevención, proteger la salud pública y aumentar la seguridad de la ciudadanía ante la presencia de mosquitos vectores".

Para su puesta en marcha, la Diputación Provincial ha concedido al Ayuntamiento una subvención de 834,90 euros en concepto de asistencia económica directa. El proyecto, que cuenta con la participación técnica de la empresa Athisa Medio Ambiente, S.A.U., se desarrollará entre 2025 y 2026.

La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Mojonera, Rocío Vega, ha explicado que las labores de mantenimiento y control de mosquitos "se vienen desarrollando desde hace tiempo en la localidad, pero ahora, gracias a este plan, se establece un sistema estructurado".

Este sistema, según ha detallado, permite registrar cada actuación, llevar un control exhaustivo de los trabajos realizados y remitir los datos a las delegaciones competentes en cumplimiento de la normativa autonómica.

El plan se ha elaborado conforme a la nueva normativa de la Junta de Andalucía en materia de control vectorial y refuerza la vigilancia frente a mosquitos transmisores de enfermedades.

Entre sus objetivos figuran la detección temprana de focos, la priorización de intervenciones en puntos de riesgo, la verificación de la eficacia de los tratamientos y la trazabilidad completa de cada actuación.

"Con este plan damos un paso adelante, no solo seguimos con las tareas de mantenimiento habituales, sino que ahora contamos con una herramienta que nos permite controlar, registrar y reportar los trabajos realizados a las administraciones competentes, garantizando así un mayor nivel de seguridad y transparencia para nuestros vecinos", ha subrayado Vega.

Junto a ello, ha añadido que "la colaboración institucional y la aplicación rigurosa de los protocolos de vigilancia son esenciales para proteger la salud de la población y optimizar los recursos públicos".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento "reafirma su compromiso con la salud pública, la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas del municipio, avanzando hacia un modelo de gestión preventiva, transparente y coordinada".