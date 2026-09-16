Montero anuncia que el PSOE se personará como acusación en la causa judicial por el incendio de Los Gallardos (Almería)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se dirige al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Pleno del Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que su partido se va a "personar como acusación particular en la causa que se está instruyendo" en los juzgados a propósito del incendio forestal que se originó en Los Gallardos (Almería) el pasado mes de julio, y por el que murieron 15 personas.

Así lo ha avanzado la también portavoz del Grupo Socialista durante su intervención en la primera sesión de control al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) del nuevo curso político, celebrada este miércoles por la tarde en el Pleno del Parlamento.

La dirigente socialista ha aprovechado su debate con el presidente de la Junta para reprocharle la oposición que ha trasladado el Grupo Popular --mayoritario en el Parlamento andaluz-- a la solicitud de creación de una comisión de investigación por incendios como el de Los Gallardos que ha presentado el PSOE-A.

"¿Por qué se niega el Partido Popular a una comisión de investigación sobre los incendios, qué tienen que ocultar?", le ha preguntado Montero a Moreno antes de cuestionar también si es que "las 15 víctimas mortales" del incendio de Los Gallardos "no merecen verdad y dignidad".

Tras preguntar también al presidente andaluz si "sólo aquellas víctimas" que, según él, "son de instalaciones del Gobierno de España son las que requieren verdad", Montero ha aseverado que desde el PSOE-A van a "seguir pidiendo, porque es de justicia, una comisión de investigación que ponga luz" sobre lo sucedido en los incendios más graves de este verano en Andalucía.

Además, la líder socialista ha anunciado que el PSOE se va a "personar como acusación particular en la causa que en los juzgados se está instruyendo a propósito del incendio de Los Gallardos".