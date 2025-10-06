El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA/X

ALMERÍA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, trabaja a "contrarreloj" para solventar los retrasos en la realización de segundas pruebas diagnósticas de casos no concluyentes en la detección precoz del cáncer de mama así como en un nuevo protocolo que permita evitar nuevos "errores".

"Personalmente, yo he tenido información de esto muy tarde, porque los sistemas de información han fallado y no han llegado", ha reconocido Moreno durante su intervención en el acto de inauguración del centro de salud de Piedras Redondas, en Almería, donde ha vuelto a ofrecer disculpas por este asunto.

El presidente andaluz ha defendido la celeridad con la que la Junta ha actuado "en el momento" en el que ha tenido "conciencia" de este problema, sentido en que, a lo largo de este último fin de semana, se ha procedido a hacer un "diagnóstico" pormenorizado de la situación.

"Estamos auditando todo el cribado para saber exactamente la situación en la que nos encontramos, para encontrar dónde ha estado el error, para subsanar el error, que es lo más importante, hacer llamar a todas esas mujeres y hacerle las pruebas pertinentes", ha recalcado Moreno.

El líder del Gobierno andaluz ha señalado que, una vez se acometa esta primera fase destinada a "solventar el problema", se pondrá en marcha una "auditoría" con la que intentar determinar "exactamente cuál ha sido el origen" de este fallo para que "no vuelva a suceder" y "quién ha sido el responsable causante de ese problema" de cara a "depurar las responsabilidades que sean necesarias".

Confía en que esta la solución a esta situación, en la que se han producido retrasos de más de un año a la hora de concertar citas con mujeres afectadas, haga que el sistema público de salud salga "sin lugar a dudas, reforzado" mediante un plan de mejora que, según ha avanzado, compartirá con otras comunidades autónomas mediante el Sistema Nacional de Salud.

UN SISTEMA QUE "TODOS LOS DÍAS SALVA VIDAS"

Moreno se ha mostrado abierto a las críticas que puedan derivarse de esta situación si bien ha pedido que no se eche "por tierra" el "prestigio" y "capacidad" que tiene el sistema público de salud, el cual "todos los días salva vidas".

Así, ha agradecido el esfuerzo de los directivos del Sistema Andaluz de Salud tanto por su labor diaria como por la puesta en marcha de recursos extraordinarios para la realización, en lo que va de año, de medio millón de cribados de cáncer de mama, que también han servido para "diagnosticar de manera precoz enfermedades".

"30.000 personas trabajan diariamente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andaluces y se hacen cosas maravillosas en el SAS diariamente", ha insistido Moreno ante un sistema que considera "muy garantista" más allá de que, en ocasiones, se produzcan "errores" que "lamentamos profundamente".