España envía una fragata a Chipre tras el ataque de Irán

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

España enviará la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre en compañía del portaaviones francés 'Charles de Gaulle' y de otros navíos de la Armada griega, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La 'Cristóbal Colón' se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del 'Charles de Gaulle' para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo.

También saldrá brevemente a la mar el buque de aprovisionamiento 'Cantabria' para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito del Grupo Naval por el Golfo de Cádiz.

Defensa ha explicado que 'Cristóbal Colón' es la "fragata tecnológicamente más avanzada". Su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería 'Patriot' desplegada en Turquía. También estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto.

"Con el despliegue la 'Cristóbal Colón', España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental", ha concluido Defensa.