Moreno ofrece "colaboración intensa" al Gobierno: "Almería necesita como el comer mejorar conexiones por tren"

ADRA (ALMERÍA), 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado este viernes al Gobierno a "acelerar con determinación" la llegada del Corredor Mediterráneo a Andalucía por Almería y le ha ofrecido su "colaboración más intensa y más leal" porque la provincia, "motor económico y social" de Andalucía "necesita como el comer mejorar sus conexiones ferroviarias".

"No tiene ningún sentido que, 30 años de inaugurar la Alta Velocidad en Andalucía con el AVE Sevilla-Madrid de que todos nos sentimos muy orgullosos, Almería siga teniendo conexiones por tren más propias de los años 50 o de hace 75 años", ha dicho Moreno.

En el acto de inauguración de las nuevas instalaciones y del nuevo muelle gourmet del puerto de Adra (Almería), el líder del Gobierno andaluz ha remarcado "está decidido a colaborar en todo lo necesario" ya que ha calificado de "fundamental" el "seguir avanzando" en el AVE y "acelerar con determinación" el Corredor Mediterráneo.

Para Moreno, "no puede ser" el "olvido y abandono" al que se ha sometido a una provincia que es "motor económico y social" no solo de Andalucía "sino de España" y ha subrayado que la mejora debe pasar no solo por las conexiones de ámbito nacional sino también con el resto de provincias andaluzas.

En este punto, ha hecho referencia a la reunión mantenida este mismo viernes en la capital por el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, y la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, con el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco y agentes sociales y económicos para presentar el estudio funcional del AVE Almería-Granada.

Moreno ha lamentado que la Junta andaluza no haya sido "convocada" a una reunión "importante" como tampoco lo fue el jueves en el acto central del 30 aniversario del AVE que se celebró en la estación de Santa Justa de Sevilla.

"Bajo mi punto de vista no esa no es la actitud positiva que necesitamos en Andalucía ni la que esperamos del Gobierno de todos los españoles con los andaluces, que también somos españoles", ha afeado para, "aún así", reiterar su ofrecimiento de "arrimar el hombro" para mejorar la conexión ferroviaria de Almería "con el resto de Andalucía y con el resto de España".