El estudio funcional de la línea férrea Almería-Granada debe incluir aún "variantes singulares" para "rascar minutos"

ALMERÍA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Xavier Flores, ha explicado este viernes que el estudio funcional del tramo ferroviario Granada-Almería, en el marco del desarrollo del Corredor Mediterráneo, deberá incluir aún "variantes singulares" al recorrido existente con el objetivo de comprobar si es posible "rascar minutos" a un trayecto que, según estima, se podría completar en poco más de hora y media.

"Esa es la parte que queda por trabajar porque es complejo", ha explicado Flores a preguntas de los medios tras presentar junto con la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, el avance del documento al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y a representantes de la sociedad civil en sendos actos realizados en la Subdelegación de Gobierno de Almería, donde ha dejado constancia de los "problemas de cota muy importantes", con diferencias de hasta 1.100 metros, que existen a la hora de unir por tren ambas provincias andaluzas.

El representante del Ministerio de Transportes ha asegurado que se trabaja para aproximar "al máximo" los tiempos mediante un documento que deberá revelar las alternativas más ventajosas para un trazado que, conforme a los datos actuales, no sufrirá alteraciones salvo que el estudio defina "cinco, seis o siete actuaciones singulares" que acorten los tiempos de viaje y sean ventajosas económicamente frente a otras alternativas.

"Los trazados históricos no están mal colocados en el territorio, buscaron el punto más fácil y lógico con un problema de cotas que tenemos desde el mar hasta Granada", ha defendido Flores, para quien plantear otros trazados podría implicar obras "mucho más faraónicas" que conllevarían a un escenario de "todo o nada" frente a un corredor ya establecido sobre el que introducir "mejoras".

En esta línea, ha asegurado que desde su departamento "no nos conformamos con lo que se ha presentado" y se trabaja para "ir más allá" para dar competitividad al medio ferroviario, de modo que el trayecto entre Granada y Almería pueda realizarse en periodos que vayan desde los 90 a los 96 minutos.

Así, confía en que estudio funcional pueda quedar definido próximamente de cara a establecer una serie de proyectos con los trabajar sobre el recorrido mediante distintas fases, implementado obras "en diversos puntos y en un progreso continuo" frente al objetivo que marca la Unión Europea de 2030.

No obstante, el secretario de Estado de Infraestructuras ha descartado que puedan realizarse trabajos que obliguen a "cortar" esta vía de comunicación al menos mientras que no se establezca un tráfico ferroviario entre Almería y Murcia mediante su conexión de alta velocidad, cuya previsión de finalización es 2026, para no dejar "sin ningún tipo de conexión ferroviaria a Almería".

Flores ha matizado al respecto que el estudio plantea hoy por hoy posibles obras que permitirían restar minutos al recorrido entre Almería y Granada sin necesidad de acometer "el gran corte" del tráfico, lo que ayudaría a que los avances en las dos líneas ferroviarias se produjera de forma simultánea.

Conforme el avance del estudio, que provisionalmente estima la inversión en los 615 millones de euros, observa cerca de una veintena de actuaciones en el ámbito de la mejora de la fiabilidad y ajustes de trazado para potenciar el tráfico de pasajeros frente al autobús y estar cerca de los tiempos del vehículo privado.

Del mismo modo, se pretende potenciar el tráfico de mercancías, para lo que la línea que deberá incluir apartaderos con longitud útil de 750 metros, para facilitar el cruce de trenes. Las actuaciones definidas plantean además la electrificación a 25 kilovoltios, la instalación del sistema de señalización ERTMS nivel 2, la implantación de ancho estándar o europeo, la ampliación de gálibos para servicios de autopista ferroviaria y otras mejoras funcionales, como la supresión de pasos a nivel, la racionalización de instalaciones, la adecuación de estaciones, e incluso algunos ajustes de trazado puntuales.

En las siguientes fases del estudio se analizará el trayecto desde Granada hasta Antequera, así como posibles mejoras de trazado que permitan reducir aún más los tiempos de viaje y otras actuaciones con el fin de mejorar el tráfico de mercancías.

CONEXIÓN CON MURCIA

Tras la finalización de las reuniones, Flores y Domínguez han realizado una visita a las obras del tramo Níjar-Río Andarax de la línea de Alta Velocidad (LAV) Almería-Murcia, "que están recibiendo un fuerte impulso", según han valorado.

Este tramo de 25,5 kilómetros y con una inversión de más de 106 millones de euros, discurre por los términos municipales de Níjar, Viator, Huércal de Almería y Almería. Su trazado incluirá 16 viaductos con una longitud total de 5.050 metros, siendo el más representativo el viaducto sobre el río Andarax, de 1.414 metros. Asimismo, se ejecutará un túnel bajo el polígono de Viator de 878 metros, además de cuatro pasos superiores y nueve inferiores que reponen la red de caminos existentes.

En la actualidad, los trabajos se centran en el movimiento de tierras con el relleno de los encepados del viaducto de la rambla del Arca y la preparación de la plataforma de trabajo del viaducto sobre la rambla de la Quebrada. También se ejecutan obras de drenaje transversal y algunas estructuras, como la ejecución de alzados de pilas y estribos de los viaductos sobre la rambla de la Hoya de la Gitana y sobre las ramblas de los Césares y Retamar, y la ejecución de cimentaciones del viaducto sobre la de las Higueruelas.

Desde junio de 2018 se han licitado en la línea entre Murcia y Almería actuaciones por importe de más de 1.650 millones de euros y se han adjudicado contratos por un montante superior a los 1.100 millones de euros.

De manera complementaria, en febrero de 2021 se aprobó el estudio informativo de la integración de Lorca, que ha permitido desbloquear las obras de plataforma entre Lorca (Murcia) y Pulpí (Almería), adjudicadas en enero por un importe superior a 207,4 millones de euros.

El trazado, integrado en el Corredor Mediterráneo, se distribuye en ocho tramos o sectores a su paso por la provincia de Almería. Las obras de plataforma en todos ellos se encuentran en ejecución o ya están concluidas, a excepción del tramo Lorca-Pulpí, recientemente adjudicado, y la segunda fase de la integración del ferrocarril en Almería, cuyo proyecto se encuentra en redacción.

Adicionalmente, se encuentra en fase de redacción el proyecto de construcción de adecuación de la plataforma para la implantación de ancho estándar en la línea Murcia mercancías-Águilas (tramo Pulpí-Águilas).

Todas las actuaciones que Adif AV está desarrollando en la provincia de Almería contribuyen al cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, como son el número 9, que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, y el número 11, que persigue proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. También ayuda al número 8, por su contribución al crecimiento económico y el empleo.