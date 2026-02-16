Moreno respeta contactos de PP con Vox en Extremadura y Aragón: "Desconozco qué tipo de negociación están haciendo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto inaugural del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Bahía de Almerimar, en El Ejido (Almería). A 16 de febrero de 2026 en El Ejido, Almería (Andalucía, España). Las nuev - Esther Lobato - Europa Press

EL EJIDO (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha expresado este lunes su respeto a los contactos que el Partido Popular pueda estar manteniendo con Vox en las comunidades de Extremadura y Aragón, tras las elecciones autonómicas celebradas recientemente y que ganaron los 'populares' María Guardiola y Jorge Azcón, respectivamente, aunque sin mayoría absoluta.

En declaraciones a los medios de comunicación en El Ejido (Almería), Moreno ha señalado que desconoce "qué tipo de negociación se está haciendo" y que, por tanto "máximo, respeto a las decisiones" que sus compañeros en Extremadura y Aragón vayan a adoptar.

"Yo soy muy respetuoso con los demás, igual que me gusta que lo sean conmigo", ha indicado Juanma Moreno, quien ha insistido en que cuando él toma sus decisiones, le gusta que le respeten y, por tanto, respeta "las que toman los demás".