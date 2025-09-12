Muere el hombre herido en el incendio del hotel Sevilla de Almería

ALMERÍA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre que resultó herido en la madrugada del pasado miércoles 10 de septiembre a causa de las quemaduras sufridas en el incendio registrado en el hotel Sevilla de Almería ha fallecido, según han confirmado fuentes sanitarias a Europa Press.

El afectado fue trasladado inicialmente a la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas en estado "muy grave" tras ser rescatado en la habitación en la que se originó el fuego, en la calle Granada de la capital.

Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio podría haber sido provocado de manera "intencionada". La Policía Científica se desplazó hasta el establecimiento hotelero para inspeccionar el foco de las llamas y determinar su origen.

Según los indicios recabados, el fuego se habría iniciado en el baño de una de las habitaciones, de modo que los investigadores dan casi por descartado un posible carácter fortuito. En este sentido, se analiza la posible utilización de un líquido inflamable con el que se habrían avivado las llamas y que afectaron al ahora fallecido.

El incendio, que se declaró sobre las 0,40 horas, obligó a desalojar nueve habitaciones del establecimiento hotelero, cuyos huéspedes pudieron regresar tras la extinción y ventilación del humo, según informó el 112 Andalucía.

En el operativo intervinieron efectivos de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil, además de los servicios sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, que evacuaron al herido con graves quemaduras.