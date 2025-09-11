Muere una mujer al ser atropellada por un autobús en Almería capital

Archivo - Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 de la Junta de Andalucía, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona cuya edad no ha trascendido hasta el momento ha fallecido a primera hora de la mañana de este jueves al ser atropellada por un autobús en Almería capital.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar antes de la 7,30 horas, cuando se daba aviso por parte de varios viandantes de que una mujer había sufrido un atropello en la avenida Federico García Lorca, arteria importante de la capital almeriense.

Efectivos sanitarios y de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar del siniestro, donde se ha confirmado la muerte de esta persona, de la que no han trascendido más datos, al igual que se está a la espera de conocer las circunstancias exactas en las que se produjo el atropello.