Muere un operario de 41 años tras sufrir una caída de cuatro metros en una planta de reciclaje de Almería

Archivo - Planta de reciclaje de Almería. - AYUTNAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 41 años ha fallecido este miércoles tras sufrir una caída desde unos cuatro metros de altura en la planta de reciclaje situada en Cuevas de los Medina, en Almería.

Según ha informado el 112, sobre las 13,25 horas se ha recibido una llamada en la que se informaba de que un varón se había precipitado en altura cuando trabajaba en la planta de reciclaje.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado a la Policía Nacional, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Protección Civil de Almería. Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que no se ha podido hacer nada por salvar la vida del perjudicado.

Desde la sala coordinadora se ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.