La mujer herida en el accidente de tráfico de Cuevas (Almería) permanece ingresada en el Hospital Torrecárdenas

ALMERÍA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mujer que resultó herida este lunes en el accidente de tráfico ocurrido en Cuevas del Almanzora (Almería), en el que fallecieron otras dos personas, permanece ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas con traumatismos y fracturas, según han confirmado fuentes sanitarias a Europa Press.

El siniestro se produjo a las 17,45 horas en el cruce entre la carretera A-332 y la AL-8105. Varios testigos alertaron al 112 de la colisión entre un camión bañera y un turismo, en el que viajaban tres personas que quedaron atrapadas.

La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que movilizó un helicóptero, así como a la Policía Local, a Protección Civil y a Mantenimiento de Carreteras.

Los efectivos desplazados confirmaron el fallecimiento de dos ocupantes del turismo, a quienes se les practicaron maniobras de reanimación sin éxito. La tercera ocupante, la mujer herida, fue evacuada en helicóptero hasta el Hospital Torrecárdenas. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del accidente.