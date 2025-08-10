El municipio de Berja (Almería) acoge el Festival de Música Tradicional de La Alpujarra

BERJA (ALMERÍA), 10 (EUROPA RPESS)

Berja (Almería) se ha convertido este domingo en el epicentro de la tradición y el folclore con la celebración del XLII Festival de Música Tradicional de La Alpujarra, que ha reunido a 31 grupos procedentes de municipios de Almería y Granada con un objetivo común: rescatar, conservar y transmitir la cultura popular alpujarreña en todas sus manifestaciones, desde la música y los trovos hasta los cantes y bailes típicos.

La emblemática Plaza Porticada ha sido el "corazón del festival", transformada para la ocasión con una gran carpa de más de 1.200m2 equipada con una decena de máquinas climatizadoras para garantizar el confort de público y participantes, según ha informado el Consistotiro en una nota. Sobre el escenario han pasado ya formaciones como Juventud de Ayer de Berja, La Garita de Dalías, Zarzamora de Rubite o la Escuela de Baile y Música Alpujarreña de Adra, entre muchas otras.

La programación se retomará este domingo a las 17,00 horas con la participación de dieciséis grupos y se prolongará hasta pasadas las 22,00 horas, momento en el que se celebrará el acto simbólico de entrega de la bandera al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que acogerá la próxima edición del festival en 2026.

El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha destacado en una nota de prensa que "este festival es un orgullo para nuestra ciudad y una oportunidad única para mostrar la fuerza de nuestras tradiciones. Hemos trabajado para que tanto los grupos como el público vivan una jornada inolvidable, y el resultado está siendo magnífico".

Por su parte, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha puesto en valor la celebración de esta edición en Berja y ha destacado que "este festival es un claro ejemplo de cómo la cultura puede ser el hilo que une generaciones y territorios.

La Alpujarra "atesora una historia y unas tradiciones únicas que tienen que ser preservadas y difundidas", y desde la Diputación de Almería trabajamos para que ese legado no se pierda. Cada grupo, cada copla y cada baile que se ve durante esta jornada son piezas vivas de nuestra identidad".

"Reunir a más de treinta formaciones y a miles de personas en torno a la música, el trovo, la artesanía o la gastronomía es un orgullo porque a través de este Festival preservamos nuestro legado alpujarreño. Desde la Diputación seguiremos apoyando y promoviendo iniciativas como el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra porque cuidar nuestra historia y nuestras tradiciones es garantizar el futuro cultural de la provincia de Almería", ha añadido la vicepresidenta.

Con esta cita, Berja refuerza su papel como anfitriona de grandes eventos culturales y muestra su compromiso con la preservación del patrimonio cultural de La Alpujarra, manteniendo viva una tradición que sigue uniendo a generaciones.

Esta XLII edición el festival se dedica al periodista Diego Martínez Pérez. Su trayectoria es ampliamente conocida en medios escritos, radio, entrevistas, a lo largo de sus más de 40 años de carrera profesional. El profesional es un gran seguidor del Festival de Música Tradicional de la Alpujarra. El año 1994 fue invitado por primera vez al Festival, fue en Lanjarón, donde realizó una crónica completa del desarrollo del mismo no exenta de crítica y de los valores que había que defender. Esta dedicatoria es por su compromiso permanente con el festival de la Alpujarra durante estos más de treinta años.

El Ayuntamiento homenajea a Antonio Sánchez Rodríguez, 'El Parralero', por su profesión tan ligada a la historia agrícola de Berja y de toda la comarca, como fue la gran industria y distintos trabajos que se desarrollaban alrededor del cultivo de la uva de mesa, en esos parrales tan característicos de la comarca.