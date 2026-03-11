Níjar (Almería) acogerá del 22 al 24 de abril la XVII edición de Expolevante con récord de empresas europeas

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, durante la presentación de la XVII edición de Expolevante-Níjar. - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR

ALMERÍA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Níjar (Almería) acogerá los días 22, 23 y 24 de abril la XVII edición de Expolevante-Níjar, la feria agrícola de referencia en la provincia, que se celebrará en el centro de exposiciones y congresos de Campohermoso y que contará con el mayor número de empresas europeas de su historia.

La cita registra ya una ocupación del 95 por ciento del espacio disponible, según ha informado el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, en una nota.

El alcalde ha defendido además el peso del sector agrícola en el municipio y en la provincia, al recordar que Níjar se ha consolidado como el municipio de Europa con mayor porcentaje de superficie dedicada a cultivos ecológicos certificados, aproximadamente el 50 por ciento de sus más de 6.000 hectáreas de invernaderos.

En este contexto, ha calificado la zona como una "potencia mundial" en producción y exportaciones y ha señalado que la agricultura en el municipio mueve alrededor de 800 millones de euros.

Asimismo, ha subrayado la apuesta del sector por la sostenibilidad y la calidad certificada y ha asegurado que Níjar representa el municipio de las "tres eses", en referencia al "sabor, salud y sostenibilidad".

Por su parte, el representante de la organización del evento, José Francisco Torres, ha detallado que la feria contará con unos 400 stands distribuidos en cerca de 20.000 metros cuadrados de superficie expositora.

Este espacio se repartirá en cuatro pabellones, dos exteriores destinados a maquinaria y vehículos comerciales y otros dos interiores de 5.000 metros cuadrados cada uno, dedicados a productos y servicios vinculados a la actividad agrícola.

Torres ha destacado además el creciente carácter internacional del evento y ha señalado que, además de contar con más empresas de la Unión Europea (UE) que nunca, estarán presentes entidades procedentes de más de una decena de países. Entre ellas habrá compañías de distintos ámbitos del sector agroalimentario, como productoras, casas de semillas, empresas de abonos, plásticos o soluciones de lucha integrada.

En cuanto al programa de actividades, la organización ha previsto la celebración de una nueva edición del 'World Tomato y Thrips Parvispinus Congress', los días 21 y 22 de abril, así como distintas charlas impartidas por escuelas agrícolas de la provincia, el Colegio Oficial de Ingenieros de Almería y diversas empresas expositoras que aprovecharán la feria para ampliar sus acciones comerciales durante los días del evento.