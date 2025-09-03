Níjar (Almería) adjudica las obras de otras 24 viviendas transitorias para acabar con el chabolismo entre inmigrantes

Archivo - El alcalde de Níjar (Almería) durante una visita los primeros alojamientos transitorios de Los Grillos. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

NÍJAR (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha adjudicado las obras para la construcción de otras 24 viviendas transitorias con capacidad para albergar hasta 48 personas en la barriada de Los Grillos como parte del plan para acabar con el chabolismo en la localidad, donde se dan varios asentamientos ocupados principalmente por inmigrantes ligados a la agricultura intensiva.

La empresa Transformaciones y Embalses Parra será la encargada de ejecutar los trabajos adjudicados por un importe de 1.030.459,89 euros, para lo que contará con ocho meses una vez que se formalice el contrato, según recoge el decreto suscrito por el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, este mismo martes.

Según el proyecto realizado por J2 Arquitectos, consultado por Europa Press, la tercera fase de viviendas transitorias a edificar en la calle de la Peseta Española ocupará una superficie de 934,2 metros cuadrados y se financiarán con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mediante una subvención otorgada por la Secretaría General de Inclusión Social.

Las nuevas viviendas para trabajadores migrantes de temporada se unen a las 62 ya construidas y acabadas en 2023 que, hasta este verano, aguardaban los trámites administrativos para ser puestas en uso, toda vez que se perfilaba un reglamento para su funcionamiento.

Los alojamientos a construir ahora serán de carácter prefabricado y se repartirán en dos módulos, de modo que cada uno de ellos contará con 12 unidades de alojamiento distribuidas en dos plantas, con seis viviendas en cada una de ellas.

Estas viviendas protegidas próximas a un núcleo urbano cuentan cada una con un salón-cocina-comedor, un dormitorio y un baño, con capacidad para acoger a dos personas en cada una de ellas. Todas las estancias tienen ventilación y luz natural.

Los alojamientos se implantan de tal forma que se generan unos corredores o calles frontales y traseras, que permiten la ventilación cruzada. Todo el conjunto residencial integrado contará con instalaciones urbanas necesarias que garantizan las condiciones higiénicas y habitables necesarias.

Las viviendas son autónomas, por lo que se garantiza la entrada y salida de los usuarios a cualquier hora. El conjunto residencial integrado a modo de dispositivo dotacional incluye espacio dedicados a salones sociales.