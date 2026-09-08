Níjar (Almería) retira unas 53 toneladas de residuos de sus playas urbanas y calas durante julio y agosto

Trabajos de limpieza en la playa de San José, en Níjar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR

NÍJAR (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Níjar (Almería), a través de los servicios municipales de limpieza de playas, ha retirado durante los meses de julio y agosto alrededor de 47 toneladas de residuos de las playas urbanas del municipio y otras seis toneladas de las calas del término municipal, en un periodo que coincide con la mayor afluencia de visitantes a los núcleos costeros del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

En concreto, se han contabilizado 6.758 bolsas de residuos de 85 por 105 centímetros en las playas urbanas de San José, Agua Amarga, Las Negras e Isleta del Moro.

Según ha concretado el Consistorio en una nota, el informe municipal aplica un peso medio estimado de siete kilos por bolsa, con lo que el volumen recogido asciende a 47.306 kilos de residuos.

Por localidades, San José ha registrado el mayor volumen, con 2.418 bolsas durante estos dos meses, equivalentes a unos 16.926 kilos, seguida de Agua Amarga, con 2.170 bolsas y unos 15.190 kilos.

En Las Negras se han contabilizado 1.395 bolsas, equivalentes a unos 9.765 kilos, mientras que en Isleta del Moro se han recogido 775 bolsas, unos 5.425 kilos. Los datos del informe muestran además un "considerable incremento" de la recogida durante agosto respecto a julio en todos los núcleos costeros.

El concejal de Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Níjar, Juan Carlos Agenjo, ha destacado "el enorme esfuerzo que realiza el Ayuntamiento durante los meses de verano para mantener nuestras playas en las condiciones que merecen, precisamente cuando soportan una presión de usuarios que no tiene nada que ver con la del resto del año".

"Estamos hablando de miles de personas que cada día disfrutan de nuestras playas y de nuestros pueblos costeros. Nuestro objetivo es que cada mañana vecinos y visitantes encuentren las playas limpias y cuidadas, algo que requiere un importante trabajo diario durante toda la temporada", ha señalado Agenjo.

El Ayuntamiento ya puso de relieve el pasado verano el crecimiento de población que registran estos núcleos durante la temporada estival. San José pasa de alrededor de un millar de residentes habituales a multiplicar aproximadamente por 15 su población en temporada alta, a lo que se añaden los miles de visitantes que diariamente se desplazan hasta las playas nijareñas.

Agenjo ha insistido en que el trabajo de los servicios municipales debe ir acompañado de la colaboración de quienes disfrutan del litoral. "Podemos reforzar medios y dedicar un enorme esfuerzo a limpiar, pero la mejor basura es la que nunca se abandona en la playa. Estamos dentro de uno de los espacios naturales más valiosos de España y todos tenemos una responsabilidad a la hora de conservarlo", ha afirmado.

En este sentido, el concejal ha realizado nuevamente "un llamamiento al civismo y a la concienciación", especialmente durante los periodos de mayor ocupación.

"Pedimos algo tan sencillo como utilizar las papeleras y contenedores habilitados y no abandonar ningún residuo. Conservar el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es una responsabilidad compartida, y la inmensa mayoría de nuestros vecinos y visitantes así lo entiende", ha concluido.