'Noches de Verano en El Toyo' acercará el rap a todas las familias el próximo martes

'Noches De Verano En El Toyo' - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Noches de Verano en El Toyo' dedicará su tercera sesión el próximo martes, 28 de julio, a las 22,00 horas, a un género musical vinculado a los jóvenes y que quiere extenderse a todo el público familiar. 'Rap familiar' es el show que ofrecerán los freestylers Alrap y Carrique, que explicarán las claves de las batallas de gallos y la capacidad para crear rimas improvisadas, involucrando al todo el público que asista.

La entrada es libre hasta completar el aforo. El programa está organizado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, y producido por Contraportada y Asiento VIP, con nueve propuestas, todos los martes, hasta el 8 de septiembre.

'Noches de Verano en El Toyo' comenzó el 20 de julio, la única actuación en lunes, con el concierto de Sara Soul y Carlos López, que pusieron música a la noche con ritmos de jazz, soul y blues.

Al día siguiente, 21 de julio, se ofreció el espectáculo 'Cuentos Afinados', un cuentacuentos musical narrado por Paula Mandarina, y acompañada por Gastón García, violín, y Carlos López, guitarra.

Fue un apasionante viaje por historias con moraleja, donde aparecieron príncipes y princesas, castillos encantados y criaturas inesperadas cobran vida acompañados de música en directo, según la nota.

Paula Mandarina es una de las mejores narradoras orales de España y guió a niños y mayores por diferentes aventuras, captando su atención durante todo el espectáculo, implicándoles en cada una de las historias.

El público entregado aplaudió ambas propuestas, con un programa promovido por el Ayuntamiento de Almería, que contribuye a dinamizar uno de los principales enclaves turísticos de la capital durante la temporada alta, reforzando la oferta de ocio y consolidando la imagen de la ciudad como un destino con actividad cultural durante todo el verano.