Nuevas protestas en los centros de menores ante la falta de respuesta por su "masificación"

Publicado 03/10/2018 14:52:52 CET

ALMERÍA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los comités de empresa de los centros de Almería de atención inmediata (CAI) de Piedras Redondas y el centro Indalo se han concentrado este miércoles nuevamente en apoyo a los empleados de estos centros ante la "pasividad" de la Administración andaluza ante el "caos" que "soportan a diario" por la "masificación" de las instalaciones como consecuencia del ingreso de menores extranjeros no acompañados (Menas) y la "falta de recursos".

"Nos gustaría recordar a los responsables que no somos centros de emergencia, por lo tanto ni estamos preparados, ni tenemos los instrumentos, ni seguimos los programas adecuados para serlo", han dicho en alusión a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, desde donde han declinado hacer valoraciones al respecto más allá de reconocer el trabajo de los profesionales.

Según han informado en un comunicado los miembros del Comité de Empresa de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Almería, la situación de los centros es "insostenible" dada su "importante masificación" motivada por la "avalancha de pateras" que han llegado a las costas estas semanas atrás, lo que "está suponiendo severas consecuencias para los internos, para menores recién llegados y para los trabajadores".

Los representantes de los trabajadores han señalado que antes de que comenzara el periodo estival y con él la llegada de pateras, "este comité trasladó a los responsables directos de la Delegación de Igualdad y del Servicio de Menores, respectivamente, la preocupación" por las "consecuencias" que esto tendría en los centros, que funcionan bajo objetivos distintos.

"La Administración, no solo no previno el problema, sino que no le ha dado solución y ha vuelto a permitir que nuestros centros estén desbordados de niños y de trabajo, poniendo así en riesgo el bienestar e incluso la salud de los internos y de los profesionales que allí conviven cada día", han manifestado.

Así, han insistido en que los menores extranjeros no acompañados llegan a los centros "sin un informe médico" que indique si son portadores de alguna patología, aún tan siquiera en los casos que portan una pulsera roja como indicativo de padecen una enfermedad contagiosa o infecto contagiosa como consecuencia del primer reconocimiento médico, por lo que se desconoce si "se trata sarampión, varicela o sarna, como se han dado algunos casos este verano".

Con esto, han incidido en que la llegada de los Menas a este tipo de centros "interrumpe" las programaciones que se realizan con los menores que ya se atienden e impide a los empleados hacer su trabajo "como es debido", máxime al carecer de un mediador-traductor que facilite la comunicación con los recién llegados y ante las "agresiones físicas o verbales" vividas.

"Solicitamos así, a la Delegación de Igualdad en Almería y a la propia Consejería, que hagan lo que proceda para paliar esta situación de una vez por todas, y que pongan los medios e instrumentos necesarios para que haya una solución de manera inmediata", han reclamado.