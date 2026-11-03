Nueve bandas celebran este sábado en la Plaza de la Catedral de Almería los 30 años de música cofrade de Santa Cruz

Presentación del certamen de bandas 'Tres décadas de Pasión' en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nueve bandas procedentes de Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha participarán este sábado, 7 de noviembre, en el certamen de música cofrade 'Tres décadas de Pasión', que se celebrará en la Plaza de la Catedral de Almería para conmemorar el 30 aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores Santa Cruz de Almería.

La apertura oficial tendrá lugar a las 13,00 horas y el encuentro se prolongará hasta aproximadamente las 22,00 horas, según ha informado el Consistorio en una nota.

El encuentro, organizado por la formación almeriense con la colaboración del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, reunirá a algunas de las bandas más representativas de este género musical, con agrupaciones de Almería, Huércal de Almería, El Ejido, Berja, Sevilla y Granada, además de otras procedentes de Martos, en Jaén; Lorca, en Murcia; y Campo de Criptana, en Ciudad Real.

El concejal de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha felicitado a la formación almeriense por sus 30 años de historia y ha destacado su contribución al mantenimiento y enriquecimiento de la tradición musical cofrade de la ciudad, así como el valor cultural y social de un encuentro que "trasciende el ámbito musical para convertirse en una celebración de las tradiciones y la identidad de la ciudad".

"La música cofrade forma parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio cultural. Detrás de cada banda hay años de dedicación, esfuerzo y aprendizaje, pero también familias, jóvenes y músicos que mantienen viva una tradición que se transmite de generación en generación", ha señalado.

El edil ha subrayado "la importancia de respaldar iniciativas impulsadas desde el tejido asociativo que contribuyen a enriquecer la programación cultural de Almería y a proyectar la ciudad como punto de encuentro de formaciones musicales de diferentes procedencias".

PROGRAMA DE ACTUACIONES

La programación comenzará a las 13.00 horas con la apertura oficial del encuentro. Las actuaciones comenzarán a las 13,45 horas con la Agrupación Musical María Santísima de la Paz de El Ejido.

A continuación, será el turno de la Banda de Cornetas y Tambores Exaltación de Berja, a las 14,35 horas; la Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar de Huércal de Almería, a las 15,25 horas; y la Banda de Cornetas y Tambores Monte Calvario de Martos, a las 16,15 horas.

La jornada continuará con la Agrupación Musical Dulce Nombre de Granada, a las 17,10 horas, y la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Amargura de Lorca, a las 18,05 horas.

Tras una pausa para la celebración de la Santa Misa en la Catedral, el certamen se reanudará con la actuación de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Victoria 'Las Cigarreras', de Sevilla, a la que seguirá la banda anfitriona, Santa Cruz de Almería.

El cierre de la jornada correrá a cargo de la Banda del Santísimo Cristo de la Elevación de Campo de Criptana, cuya actuación está prevista en torno a las 21,50 horas.

El encuentro estará presentado por Francisco Javier Vargas y Leo Alonso y contará también con distintos puestos relacionados con el mundo cofrade y musical, así como con un ambigú gestionado por la Hermandad del Resucitado de Almería.

30 AÑOS DE TRAYECTORIA Y COMPROMISO CON LA MÚSICA

Por su parte, el director de la Banda de Cornetas y Tambores Santa Cruz, José Antonio Expósito, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial para hacer posible esta celebración.

"No es tan solo un certamen, es una historia de esfuerzo, dedicación, compromiso y de mucho tiempo", ha afirmado Expósito, quien ha invitado a almerienses y visitantes a disfrutar de un encuentro que contará con un "destacado nivel musical y un amplio repertorio de marchas procesionales".

La diputada provincial de Cultura, Almudena Morales, también ha felicitado a Santa Cruz por sus 30 años de trayectoria y por haber conseguido reunir en esta celebración a bandas de la provincia y de otros puntos de España.

Asimismo, Morales ha reafirmado el apoyo de la Diputación Provincial a las agrupaciones musicales que contribuyen a conservar y difundir las tradiciones de Almería.

Pérez de la Blanca ha animado a los almerienses a participar en esta celebración y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con las iniciativas culturales que surgen del esfuerzo de las asociaciones y colectivos locales.

"Este certamen es una magnífica oportunidad para reconocer el trabajo de quienes dedican buena parte de su vida a la música y para disfrutar, en un espacio tan emblemático como la Plaza de la Catedral, de una de las expresiones culturales más arraigadas en nuestra ciudad", ha apostillado.