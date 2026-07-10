El obispo de Almería pide un rezo por las víctimas del incendio de Los Gallardos y por quienes "trabajan sin descanso"

Archivo - El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, en un encuentro con los medios. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha pedido a todas las comunidades cristianas de la Diócesis que "recen por las víctimas, por sus familias y por quienes están trabajando sin descanso en las labores de auxilio y atención" del incendio forestal de Los Gallardos, que se ha cobrado hasta el momento once vidas.

"Que Santa María, Madre del Consuelo, nos sostenga ante la tragedia y el dolor y nos ayude a todos a ser instrumentos de cercanía, ayuda y esperanza", ha trasladado el prelado con el corazón "encogido" ante la "tragedia" derivada de este incendio.

En un mensaje trasladado a los medios, el obispo ha asegurado que "no hay palabras que puedan aliviar un dolor tan inmenso" ante el que "solo queda el silencio, la oración y la cercanía" para dar consuelo ante un siniestro que deja además ocho heridos --cuatro de ellos graves-- y unos 19 desaparecidos.

"Quiero hacer llegar mi abrazo más sincero a las familias de los fallecidos, a quienes esperan noticias de sus seres queridos, a los heridos y, de manera especial, a los vecinos de Bédar y Los Gallardos, que viven estas horas con una angustia difícil de expresar", ha añadido.

De este modo, Gómez Cantero ha aseverado que "cuando la muerte irrumpe de forma tan cruel, la fe no elimina las lágrimas y el dolor, pero nos sostiene para no perder la esperanza". "Creemos que Dios no permanece lejos del sufrimiento humano, sino que lo abraza y camina con nosotros en las noches más oscuras. Él conoce cada nombre, cada historia y cada vida truncada", ha añadido.