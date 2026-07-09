La calzada derecha de la A-67 en sentido Santander se corta al tráfico hasta final de mes en la zona de Reinosa

La calzada derecha de la A-67 en sentido Santander se cortará al tráfico hasta final de mes en la zona de Reinosa - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SANTANDER 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de rehabilitación del firme de la autovía A-67 a su paso por Reinosa obligarán a cortar la calzada derecha, en sentido Santander, entre las localidades de Requejo y Cañeda, desde hoy y hasta final de julio.

Las obras de rehabilitación comprenden el tramo entre los kilómetros 117,15 y 135,9, y cuentan con un presupuesto de 9,45 millones de euros (IVA incluido).

Con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde hoy jueves, 9 de julio, y previsiblemente hasta final de mes, se producirá el corte de la calzada derecha, sentido Santander, de la autovía A-67 entre los kilómetros 134,8 y 137,8, donde se van a realizar los trabajos de fresado y reposición del firme, ha informado hoy el Ministerio.

Para garantizar la fluidez del tráfico durante la afectación, los vehículos serán desviados, a través de los pasos de mediana habilitados, a la calzada izquierda.

Además, se han ampliado los pasos de mediana hasta 80 metros para mejorar el paso de los transportes especiales.