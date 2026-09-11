Las obras para conectar el Paseo de Almería y el Muelle de Levante quedan desiertas al no recibir ofertas

Entorno del Parque Nicolás Salmerón y del acceso al Puerto de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera fase de obras para conectar el Paseo de Almería y con el Muelle de Levante a través de la Rambla de Belén con un presupuesto base de 375.602 euros no ha recibido ofertas por parte de empresas interesadas, lo que obligará al Ayuntamiento de Almería a plantear de nuevo esta actuación.

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha constatado la ausencia de propuestas para este contrato, que se ofertó a mitad del pasado mes de agosto, según consta en el acuerdo, consultado por Europa Press y suscrito este mismo jueves.

Las obras buscan prolongar la transformación del Paseo de Almería hacia el frente portuario y completar un itinerario peatonal continuo entre la Rambla de Belén, el paseo y el Muelle de Levante.

Para ello, se pretende dar continuidad al nuevo paso peatonal que conecta el Parque Nicolás Salmerón con el acceso al puerto y reforzará la "integración física, urbana y visual" entre la ciudad y el puerto.

El proyecto supone extender los criterios de renovación y calidad urbana aplicados en el nuevo Paseo de Almería hacia el Parque Nicolás Salmerón y el puerto, haciendo reconocible esa continuidad no solo desde el punto de vista funcional, sino también estético.

En concreto, se emplearán materiales, pavimentos, mobiliario y alumbrado similares para conseguir una imagen homogénea y continua.

El ámbito de actuación comprende más de 1.500 metros cuadrados y contempla la renovación integral de la acera situada en la margen derecha de Reina Regente y su continuidad a través del Parque Nicolás Salmerón hasta enlazar con el nuevo paso peatonal de acceso al puerto.

Las obras incluirán, además de la renovación de pavimentos, la mejora de la accesibilidad y la ampliación de la acera, así como la creación de nuevas zonas ajardinadas que contribuirán a separar el tránsito peatonal del tráfico rodado.

Asimismo, se contempla la reposición y plantación de palmeras, la renovación del alumbrado público y de la red de riego, la adaptación de la red de pluviales y la sustitución de señalización y equipos semafóricos para adecuarlos a la nueva configuración urbana.