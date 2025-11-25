Las obras del Paseo de Almería obligan a cortar desde este miércoles el tráfico a Puerta Purchena desde calle Granada

Obras en Puerta de Purchena (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de remodelación y peatonalización del Paseo de Almería van a obligar desde este miércoles a cortar temporalmente el tráfico rodado desde la calle Granada hasta la Puerta de Purchena, en cuya trama aún se trabaja en el marco del proyecto que le dará un nuevo aspecto y restringirá el paso de vehículos.

El corte y los cambios de sentidos de circulación derivados de las actuaciones, a partir de las 10,00 horas de este miércoles, van a obligar también a modificar el recorrido actual de la línea 18 del autobús urbano, en principio, hasta el próximo 5 de diciembre. Este aspecto hace que queden fuera de servicio provisionalmente ocho paradas de bus.

El desarrollo de los trabajos que se inician este miércoles también van a afectar de lleno al acceso al casco histórico a partir del 'kilómetro cero' de Almería, según ha indicado el Consistorio en un comunicado a partir de la evolución de esta segunda fase de obras del Paseo de Almería.

Durante esta nueva fase, no se permitirá el acceso a Puerta de Purchena desde la calle Granada y se producirá un desvío del tráfico con vallas y señales R-400b y R-101 de calle Granada por Plaza San Sebastián hacia Alcalde Muñoz (con señales de indicación previas advirtiendo el desvío en calle Granada con la Rambla y con Avenida de Vilches).

Asimismo, la Plaza Manuel Pérez García tendrá salida hacia Avenida Pablo Iglesias y Plaza San Sebastián; mientras que la Avenida Pablo Iglesias sentido Puerta de Purchena tendrá salida dirección Plaza Manuel Pérez García y Plaza San Sebastián.

En cuanto a la línea 18, el corte y sentidos de circulación en este punto obligan a otro cambio en el recorrido. A partir de las 9,30 horas de este día 26 quedan fuera de servicio las paradas de Ballesol - Ciudad Deportiva, Fernando de Rojos-Colegio, Genoveses 43, Plaza del Quemadero, Pablo Iglesias --dos paradas-- y las paradas temporales de Plaza de San Sebastián y Santos Zárate.

Desde ese momento las expediciones, sentido Torrecárdenas a Costacabana, circularán por calle Granada, Rambla de Belén en sentido ascendente, Glorieta Residencia Ballesol, Rambla de Belén en sentido descendente y Avenida Federico García Lorca en sentido descendente.