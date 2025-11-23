La Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la Alpujarra de Almería

Programa de la visita de la Oficina de Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz a la comarca de la Alpujarra de Almería. - OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la comarca de la Alpujarra de Almería, en concreto, este martes, 25 de noviembre, a Alhama de Almería y este miércoles 26 a Berja, para atender presencialmente a la ciudadanía. Asimismo, la Oficina mantendrá una reunión con las asociaciones de la comarca en Alhama de Almería y en Berja.

Según ha informado la Oficina del Defensor Andaluz, el objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución con el fin de "garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público", así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, "caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua".

Asimismo, en este desplazamiento a la comarca alpujarreña de Almería, la Oficina de Información del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a los vecinos de Alboloduy, Alcolea, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Alsodux, Bayárcal, Beires, Berja, Bentarique, Canjáyar, Fondón, Huécija, Íllar, Instinción, Laujar de Andarax, Ohanes, Padules, Paterna del Río, Rágol, Santa Cruz de Marchena y Terque para conocer en detalle la situación de la zona y sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones.

En concreto, la atención presencial se ofrece el martes, 25 de noviembre, en el Centro de Servicios Sociales de Alhama de Almería, situado en la calle Artés de Arco Marco, 3; y el miércoles, 26 de noviembre, en Berja en el Centro de Servicios Sociales del mencionado municipio, en la calle Ramón y Cajal, 21. La atención a las asociaciones se realizará en las tardes en ambos municipios de 17,00 a 19,00 horas en el Consistorio en el caso de Alhama de Almería y en la Biblioteca Municipal Molino del Perrillo en Berja.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de los perfiles de Facebook y X (antes Twitter) de la Oficina del Defensor Andaluz.