La ONCE presenta en Almería su cupón del 25N con el lema 'Juntas somos más fuertes'

Representantes y personal de la ONCE en Almería muestran el cupón del 25N dedicado al mensaje 'Juntas somos más fuertes', durante su presentación ante la Delegación de la organización en la capital. - ONCE

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha dedicado el cupón correspondiente al martes 25 de noviembre al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una emisión de cinco millones de boletos que han llevado el lema 'Juntas somos más fuertes'. La presentación, celebrada en Almería, ha contado con la participación de María Jesús Segovia y del consejero territorial Luis Muñiz.

En un comunicado, la organización ha recordado que esta jornada, que se celebra cada 25 de noviembre, busca "denunciar la violencia ejercida contra las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas que permitan su erradicación". Desde 2003, año en el que comenzaron a registrarse en España los asesinatos por violencia de género, se han contabilizado más de 1.330 víctimas.

Además, la entidad ha subrayado la falta de conocimiento sobre el impacto de esta violencia en mujeres con discapacidad y ha destacado que el 30 por ciento de las supervivientes adquieren una discapacidad como consecuencia del maltrato, mientras que el diez por ciento de las víctimas mortales tenían discapacidad.

El Grupo Social ONCE ha incorporado este año a más de 140 mujeres con y sin discapacidad víctimas de violencia de género, cifra que supera la media de incorporaciones anuales registrada hasta 2024, situada por encima de 100 cada ejercicio. La organización ha señalado que el acceso al empleo abre "una puerta a la esperanza", facilita la autonomía personal y contribuye a la independencia económica.

El Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Grupo Social ONCE actúa como eje de las políticas internas destinadas a garantizar la igualdad, detectar brechas de género y corregir situaciones discriminatorias relacionadas con factores como la edad, la cultura o la pertenencia al colectivo Lgtbi.

El vigente IV Plan de Igualdad de la ONCE mantiene su compromiso con la protección de las víctimas, con medidas que incluyen reducción de jornada, reordenación del tiempo de trabajo o el derecho preferente a ocupar otro puesto vacante dentro del mismo grupo profesional.

La organización cuenta además con un 'Protocolo de atención y apoyo a mujeres trabajadoras en situación de violencia de género', que recoge mecanismos para la detección y acreditación de los casos, los derechos laborales asociados y una atención específica a las mujeres con ceguera, deficiencia visual grave o sordoceguera.

Desde Fundación ONCE se desarrollan varios programas de sensibilización, empoderamiento e inserción, entre los que resalta el proyecto 'Mujeres en modo ON-VG', dirigido a mejorar la empleabilidad de estas mujeres a través de la escucha activa y un modelo de intervención basado en el Ciclo de Transformación.

Gracias a este programa, con 50 profesionales repartidos por toda la geografía, se ha atendido y formado desde 2020 y hasta julio de 2025 a más de 4.200 mujeres, se han conseguido más de 1.600 contratos para ellas y se ha asesorado a varias emprendedoras.

En cuanto a la inserción laboral, Ilunion cuenta con convenios de colaboración con diferentes entidades, como el suscrito con el Ministerio de Igualdad, del que parten el convenio con Fundación Integra y Cruz Roja, que gestionan candidaturas a través de Inserta Empleo.

En lo que va de año, Ilunion ya ha contratado a más de 120 mujeres en situación de violencia de género --un 50 por ciento más que en el mismo periodo de 2024--, y de ellas el 67 por ciento tienen discapacidad.

La ONCE ha contratado como agentes vendedoras a otras 20 mujeres en esta situación. El Grupo Social cuenta con una plantilla diversa en la que el 60 por ciento de los trabajadores tienen discapacidad y el 45 por ciento son mujeres. En esta estructura conviven cinco generaciones y están representadas más de 100 nacionalidades.