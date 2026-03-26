La operación de tráfico por Semana Santa arranca este viernes y se esperan 3,7 millones de desplazamientos en Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de tráfico en la A-49. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha anunciado este jueves que el Viernes de Dolores, a las 15,00 horas, se activa la operación especial de tráfico, que en Andalucía espera 3,7 millones de desplazamientos de largo recorrido. El dispositivo especial estará vigente hasta el 6 de abril.

En declaraciones a los medios en Almería con motivo de la toma de posesión del nuevo comisario provincial, Fernaández ha pedido "prudencia" a volante estos días así como ha hecho un llamamiento a que se consulten las condiciones meteorológicas y el estado de las carreteras para poder emprender viaje de manera segura.

"Lo importante es llegar al destino", ha subrayado el delegado del Gobierno en Andalucía, que ha incidido en que todos los dispositivos humanos y técnicos están disponibles para poder acometer una labor de "vigilancia" completa y eficaz.