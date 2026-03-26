Aviso amarillo este Viernes de Dolores por oleaje en el Estrecho y el litoral gaditano con rachas de hasta 61 km/h

Archivo - Imagen de archivo del paseo marítimo de Cádiz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 27 de marzo, el aviso amarillo por oleaje en la zona del Estrecho (Cádiz) y en el litoral gaditano, ante la previsión de rachas de viento de levante que podrían alcanzar los 61 kilómetros por hora.

Según la información publicada en la página web de la Aemet y consultada por Europa Press, el aviso permanecerá vigente hasta las 16,00 horas de este viernes. Durante ese periodo, el área del Estrecho y la comarca del litoral gaditano estarán bajo alerta por viento de levante, con rachas máximas de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7), especialmente en el oeste del Estrecho y mar adentro al sur de Trafalgar.

A nivel provincial, para la jornada del Viernes de Dolores se prevén cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho. En cuanto a las temperaturas, irán en ligero ascenso, mientras que soplarán vientos moderados de componente este, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente "muy fuertes" en el Estrecho.