La Orquesta Ciudad de Almería interpreta el Concierto de Año Nuevo ante un Auditorio Maestro Padilla lleno

ALMERÍA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Maestro Padilla de Almería se ha llenado de público este jueves, 1 de enero, para asistir al Concierto de Año Nuevo que ha ofrecido la Orquesta Ciudad de Almería, cuyas entradas se agotaron en apenas una semana.

De esta manera, el auditorio ha estado "repleto de un público entregado desde la primera nota" que "ha disfrutado y se ha entusiasmado" con los valses y polkas de la familia Strauss interpretados bajo la batuta de Michael Thomas, según ha destacado el Ayuntamiento de Almería en una nota.

El programa también ha incluido 'Capricho Italiano' y 'Variaciones rococó' de Tchaikovsky, una composición esta última que ha estado acompañada con la solista de violonchelo Stéphanie Huang.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha avisado de que el recién iniciado 2026 "se presenta muy cultural", y "la música será una de las protagonistas", con la Orquesta Ciudad de Almería jugando "un papel fundamental", acercando "el trabajo de los grandes compositores y cuidando la cantera".

Este año, además, la OCAL celebra su vigésimo quinto aniversario, "toda una alegría para la ciudad, como es este concierto de Año Nuevo, una tradición que siempre nos da suerte", según han valorado desde el Ayuntamiento.

Por parte del consistorio se ha destacado también que Almería se sumó desde hace unos años a las "grandes capitales culturales" que conmemoran el inicio de año con un concierto de valses y polkas de la familia Strauss, que siempre interpreta la OCAL.

Fue en este mismo espacio, el Auditorio, un 21 de diciembre de 2001 cuando la Orquesta Ciudad de Almería inició "una historia de talento y calidad musical, así como de amor compartido con Almería y provincia", han destacado también desde el Ayuntamiento.

El Concierto de Año Nuevo ha tenido su prolegómeno brindando con cava y mazapanes de Fondón, para de inmediato adentrarse en el patio de butacas y escuchar, en la primera parte, dos composiciones de Tchaikovsky. Así, ha comenzado con la 'Capricho Italiano' y ha continuado con 'Variaciones Rococó'.

Según detallan desde el Ayuntamiento almeriense, 'Capricho Italiano' es una obra "de brillante orquestación" inspirada en melodías populares italianas, donde la OCAL ha destacado "por sus contrastes dinámicos, la riqueza tímbrica de la madera y el empuje rítmico de los metales, logrando una lectura luminosa y expansiva".

A continuación, la orquesta ha interpretado 'Variaciones sobre un tema Rococó', una partitura que "exige equilibrio entre delicadeza clásica y exigencia técnica". En el escenario, según valoran desde el Ayuntamiento, "han convivido el lirismo de las líneas melódicas, la transparencia de la escritura orquestal y el virtuosismo del violonchelo solista".

Stéphanie Huang, violonchelista principal de la Orquesta de París y profesora del Conservatorio Real de Bruselas, ha desplegado una interpretación "de gran sensibilidad y precisión, dialogando con una orquesta atenta y flexible". Huang ha tocado con un violonchelo Jean-Baptiste Vuillaume, cedido por el Fondo de Dotación Adelus.

El concierto forma parte del programa de Navidad del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, y la OCAL cuenta con el apoyo del consistorio almeriense a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y la Diputación de Almería, además de la colaboración de Caparrós, Avenida Hotel, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Michelín.

La segunda parte del concierto, dirigido por Michael Thomas, ha estado dedicada a los tradicionales valses y polkas de la familia Strauss. La polka 'Auf der Jagd' abrió el bloque con su carácter festivo y rítmico, en el que la OCAL mostró "claridad en los ataques y una articulación ágil", según valoran desde el Ayuntamiento, desde donde también destacan que, en la obertura y vals de 'El Murciélago', los músicos han desplegado "elegancia vienesa, con especial cuidado en el fraseo de la cuerda y el brillo de los metales".

Especial mención --continúa la crónica del Ayuntamiento-- merece la polka 'Pizzicato', que "exige una técnica precisa de la cuerda, tocada íntegramente con 'pizzicatos', logrando un sonido ligero y refinado".

El programa oficial ha concluido con 'Unter Donner und Blitz', una polka de "gran energía", interpretada por la OCAL con "contundencia rítmica", según valora el Ayuntamiento.

El concierto ha incluido entre sus bises la interpretación del 'Danubio azul', interpretado "con amplitud de tempo y elegancia", y ha concluido con la 'Marcha Radetzky', acompañada con unos "rítmicos aplausos por parte del público".