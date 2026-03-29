Paco Candela intercala baladas y sevillanas en una actuación en Almería con motivo de su gira '30'

Paco Candela en una actuación en Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha destacado la actuación en la noche de este sábado de Paco Candela en el Auditorio Maestro Padilla, un concierto en el marco de su gira '30', con la que celebra tres décadas sobre los escenarios.

Según ha informado el Consistorio en una nota, rindió homenaje a Camarón de la Isla en una gira "considerada ya la más importante y emocional de su carrera". En la cita se intercalaron baladas, fandangos, rumbas y sevillanas.

Asimismo, adelantó su próximo trabajo discográfico, 'Amadura'. La actuación se encuentra incluida en la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y cuenta con producción local de Crash Music.