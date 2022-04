Paco Lázaro Mainar invita a los lectores a "conectar con su felicidad" en 'Vivir con el freno de mano echado'

ALMERÍA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El autor aragonés Paco Lázaro Mainar ha publicado 'Vivir con el freno de mano echado', un libro con el que quiere "hacer ver a los lectores que viviendo lavida de forma simple y sencilla resultará más fácil alcanzar la felicidad que haciéndolo de otra manera".

Según ha indicado la editorial Círculo Rojo en una nota, el lector "va a encontrar algunas historias surrealistas que forman parte de la realidad más cotidiana con el objetivo de mostrarle que la plenitud personal está al alcance de todo el mundo".

A través de su "botiquín emocional", el autor cree que cualquier persona puede "ser feliz y sin necesidad de sufrir". "La felicidad existe, solo debemos saber dónde buscarla" defiende a través de un decálogo en el aboga por el crecimiento emocional, inmunizarse ante "el virus económico y al estrés" y despertar el interés por el autoconocimiento, entre otras metas.

Francisco Lázaro Mainar cursó estudios en los jesuitas de Zaragoza y cree que "no es necesario tener ningún título para aspirar a ser más feliz". El autor apela así a las palabras de Daniel Goleman y apunta que "no hay relación directa entre lo que entendemos por inteligencia académica y la inteligencia emocional. Una persona puede ser sumamente inteligente y haber destacado en la escuela, pero, sin embargo, no destacar en su vida".