Paro académico en la Universidad de Almería el día 11 por la "infrafinanciación" que convoca el Consejo de Estudiantes

Archivo - Zona central del campus de la Universidad de Almería. - UAL - Archivo

ALMERÍA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Almería (UAL) ha validado el paro académico convocado por el Consejo de Estudiantes para el próximo día 11 de diciembre a fin de protestar por la "infrafinanciación" de la institución académica y la falta de participación del estudiantado andaluz en la tramitación y aprobación del Proyecto de Ley de Universidades para Andalucía (LUPA).

En un correo difundido a toda la comunidad universitaria, la vicerrectora de Estudiantes, Encarnación Carmona, da cuenta de la comunicación presentada el pasado lunes por el Consejo de Estudiantes sobre su acuerdo de paro académico, que se desarrollará durante una hora --entre las 13,00 y 14,00 horas-- con una concentración en el pasillo central de la UAL, junto al Sol de Portocarrero.

"Dicha solicitud cumple todos los requisitos exigidos en los artículos 30 y 33 del Estatuto del Estudiante", expone Carmona ante la petición de la representación de los estudiantes para llevar a cabo su protesta, de modo que la convocatoria tiene efectos con "carácter general" y "afecta a todos los centros de la Universidad de Almería".

Con esta acción, los estudiantes reivindican su papel a la hora de tramitar y aprobar la LUPA, puesto que, según han asegurado, hasta ahora han estado "sistemáticamente" relegados y se han ignorado "las enmiendas y aportaciones presentadas por sus órganos legítimos de representación".

Conforme al Estatuto del Estudiante, se deberá tener en cuenta que la no asistencia a las actividades docentes presenciales o en línea o la no participación en otro tipo de actividades docentes del estudiantado durante la duración del paro académico "no podrá ser considerada en ningún caso como un indicador negativo para el estudiantado a la hora de ser evaluado".

Del mismo modo, durante la vigencia del paro académico el profesorado "no podrá realizar actividades de asistencia obligatoria, así como sesiones de evaluación teórica ni práctica, excepto aquellas que por motivos técnicos, humanos o materiales no puedan ser desplazadas de fecha".

Desde el Vicerrectorado se recuerda que "se deberá respetar por toda la comunidad universitaria el derecho a la formación por parte de los estudiantes que así lo deseen, de la misma manera que se respetará a quienes participen en la jornada de paro académico".