El Parque Tecnológico de Almería supera los 1.232 millones de facturación agregada y alcanza 4.012 empleos en 2025

Vista aérea del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA). - PITA

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación agregada de 1.232 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 34 por ciento respecto a los 919 millones registrados en 2024, y 4.012 empleos generados.

En una nota, la directora general del PITA, Alejandra Carreño, ha destacado que estos resultados "han confirmado la solidez del modelo del Parque y la capacidad de nuestras empresas para seguir creciendo desde Almería con una clara vocación innovadora e internacional".

"Más allá de las cifras, 2025 ha demostrado que el PITA ha sido un entorno donde la colaboración entre empresas, universidad y centros tecnológicos ha seguido generando oportunidades, empleo de calidad y conocimiento", ha señalado.

Las empresas del parque han generado 4.012 puestos de trabajo, frente a los 3.645 del ejercicio anterior, lo que ha representado un incremento del diez por ciento. Del total de personas empleadas, 2.408 han sido hombres (60 por ciento) y 1.604 mujeres (40 por ciento), con una ligera mejora de la participación femenina.

La actividad investigadora ha continuado siendo uno de los principales rasgos del PITA. Un total de 289 profesionales han trabajado de forma exclusiva en proyectos de I+D+i, superando los 266 contabilizados en 2024.

Además, la inversión empresarial destinada a investigación, desarrollo e innovación ha alcanzado los 12,6 millones de euros, frente a los 12 millones del año precedente. La capacidad innovadora del Parque también ha quedado reflejada en el registro de siete nuevas patentes durante 2025, vinculadas a proyectos con potencial de aplicación en el mercado.

Por sectores, el agroalimentario sigue siendo el principal motor del PITA, acompañado por empresas de ingeniería, consultoría, tecnologías de la información y las comunicaciones, energía, medio ambiente, formación, industria y centros tecnológicos.

En materia de ocupación, la Sede Científica ha alcanzado el 54 por ciento, el Edificio Pitágoras el 70 por ciento y las parcelas el 60 por ciento durante 2025. Para Carreño, "el crecimiento de la facturación, del empleo y de la inversión en I+D+i ha sido el reflejo de un ecosistema empresarial cada vez más competitivo, capaz de atraer proyectos estratégicos y de generar valor añadido para la provincia de Almería".

Entre los hitos más relevantes del ejercicio pasado destaca la puesta en marcha del nuevo Agribusiness Center de Unica Group, una infraestructura destinada a reforzar el posicionamiento del Parque como espacio de referencia para la innovación, la internacionalización y el desarrollo de soluciones avanzadas para el sector agroalimentario.

Este año, entre otros proyectos, ya está en marcha la construcción de la nueva sede de la empresa Peñafresh que trasladará hasta el PITA sus servicios centrales.

El ecosistema del Parque está integrado por 78 empresas distribuidas entre la sede científica de la Universidad de Almería, el Edificio Pitágoras y Tecnópolis, manteniendo la misma cifra que el año anterior.