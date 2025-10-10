Pastora Soler actúa este sábado en la Plaza de Toros de Almería dentro de su gira 'Rosas y espinas 30 años'

ALMERÍA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pastora Soler va a actuar este sábado en la Plaza de Toros de Almería dentro de su gira 'Rosas y espinas 30 años', que entra en la recta final tras haber actuado ya en 33 ciudades españolas, de modo que en 19 de ellas ha hecho un lleno absoluto.

La cita, prevista a partir de las 22,00 horas, supone "un recorrido por su trayectoria llena de emociones y grandes éxitos", según ha señalado la organización del concierto, que invita a vivir una "noche única" con las "joyas musicales" de la artista sevillana.

Desde sus clásicos 'Dámelo ya', 'La mala costumbre' a 'Quédate conmigo', a temas de su último álbum '30' (2024), la cita invita a perderse en un mar de melodías con la voz y presencia de Pastora Soler sobre el escenario.

La de Coria del Río es uno de los rostros más reconocidos de la industria musical española de las últimas décadas. Su pasión por la música comenzó desde una edad muy temprana cantando copla. En estas tres décadas de carrera musical ha compartido proyectos musicales con Raphael, Malú, Vanesa Martín o David Bisbal, entre otros referentes de nuestro país.

A pesar de lanzar su primer disco 'Nuestras coplas' en 1994, fue con su tercer álbum 'Fuente de luna' (1999) cuando dio el verdadero salto al panorama musical español.

En la década de los 2000 consolidó su imagen como artista, inconfundible por su cabellera pelirroja, talento vocal y presencia bajo los focos. Consiguió un disco de oro con su álbum homónimo (2005) y recibió múltiples premios, entre ellos, el Dial.

Desde entonces ha seguido escalando hacia la cúspide del mercado musical en España, obteniendo el Premio Senado Mujer 2008 o el Premio de la Música ese mismo año.

También destaca su paso por televisión, ya que fue la representante de España en Eurovisión en el año 2011, con el tema 'Quédate conmigo', certamen en el que obtuvo la décima posición entre un total de 26 países participantes. Posteriormente, colaboró como jurado del programa de talentos musicales 'Número Uno' (2013) y fue invitada de 'Tu cara me suena' (2024), donde imitó a Lady Gaga.

Tras superar problemas de salud que le habían impedido actuar con normalidad, regresó a los escenarios en 2017 con nuevos lanzamientos y su álbum 'La calma', con el que alcanzó su primer número 1 de ventas a nivel nacional. Luego, llegaron 'Sentir' (2019) y 'Libra' (2022).