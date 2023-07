Patronal y sindicatos de Almería piden adaptar la jornada a las altas temperaturas: "La seguridad es fundamental"

ALMERÍA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones empresariales y entidades sindicales de Almería han pedido a las empresas e instituciones que adapten los horarios de trabajo a las altas temperaturas que se registran en verano y con más fuerza desde el pasado lunes debido a la ola de calor que en la jornada de este miércoles podría dar lugar a máximas de hasta 44 grados en la comarca de Los Vélez.

"La seguridad y la salud en el trabajo es algo fundamental", ha aseverado en declaraciones a Europa Press el presidente de la confederación empresarial de la provincia de Almería (Asempal), José Cano, quien ha especificado que desde la organización se han remitido recomendaciones a las empresas, especialmente a aquellas que cuentan con trabajadores en el exterior.

Cano ha recordado que las compañías con empleados que realizan su labor al aire libre deben incorporar en sus planes de seguridad, de cara a los meses de julio y agosto, anexos con medidas específicas ante las posibles olas de calor en los que se reflejen las condiciones frente los incrementos de temperatura extrema y de humedad relativa, lo que además es óbice para determinar los horarios de trabajo.

"Yo creo que la mayoría de las empresas están concienciadas", ha añadido Cano, quien ha apuntado que se han remitido incluso vídeos explicativos para fomentar la seguridad en el trabajo, una demanda a la que se unen UGT y CCOO, desde donde demanda "responsabilidad" a las empresas, ya que incluso la jornada intensiva en el sector no comienza hasta el 31 de julio en base a los convenios colectivos del sector.

La secretaria provincial de UGT en Almería, Carmen Vidal, ha reconocido que existen quejas por parte de trabajadores de la construcción que extienden su jornada matinal hasta las 14,00 horas para, posteriormente, volver a incorporarse a las 15,00 y finalizar a las 18,00 horas "a 40 grados" y "echando hormigón", por lo que desde el sindicatos plantean llevar este asunto a la mesa de prevención y la Inspección de Trabajo.

Del mismo modo, el secretario provincial de CCOO, Antonio Valdivieso, también ha hecho un llamamiento a los sectores afectados aunque reconoce que, en general, existe un "nivel de concienciación mejor que en fechas anteriores". "Estamos atentos, se están visitando obras de construcción para que se respeten los horarios de jornada continuada y se faciliten espacios de sombra y descanso", ha indicado.

El sector de la construcción no es el único afectado ante la canícula ya que existen otros también expuestos al sofocante ambiente estival, como el transporte, la logística y paquetería, jardinería, pesca o agricultura, por lo que desde CCOO se ha ofrecido su sede en la capital como "refugio climático" para quienes necesiten un respiro.

TRABAJOS EN ALHÓNDIGAS E INVERNADEROS

Desde la asociación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Almería (Coexphal) han recordado que el nuevo Real Decreto Ley 4/2023 determina que ante alertas de nivel naranja o rojo es preciso suspender todas las actividades al aire libre y en el interior de los invernaderos en el intervalo horario en que esté activa la alerta, mientras que con aviso amarillo, de forma general, se recomienda que la jornada de trabajo finalice a las 11,00 horas en el interior de invernaderos y hasta las 13,00 horas en trabajos al aire libre.

Si bien durante el verano el trabajo dentro de los invernaderos se reduce, la responsable de servicio de prevención mancomunado de Coexphal, Ángeles Álvarez, ha explicado que se ha hecho llegar a las empresas agrícolas normas y recomendaciones para evitar el trabajo en horas centrales del día, tener acceso a agua fresca, realizar micropausas periódicas para refrescarse y disponer de una zona sombreada para descansar.

Del mismo modo, y también en el caso de las empresas de la industria auxiliar como almacenes y alhóndigas que cada vez efectúan más trabajo durante el verano, se ha incidido en la obligación de informar a los empleados sobre los riesgos relacionados con el calor y los primeros auxilios, al tiempo que, de forma paralela, el servicio de prevención evalúa el estrés térmico en los centros de trabajo para garantizar la seguridad.

Según Álvarez, en estos espacios resulta "sencillo montar equipos de refrigeración que han sido efectivos en otros almacenes" para rebajar el calor, de modo que "en general" las empresas se han "preocupado en incorporar equipos de refrigeración y ventiladores", lo que también "aumenta la productividad al hacer que los trabajadores estén más cómodos".

AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS

El presidente de Asempal ha señalado las recomendaciones que también se trasladan a las empresas para "tener el mejor de los ambientes dentro del trabajo" que se efectúa en espacios cerrados, como oficinas o despachos, de cara a equilibrar la climatización de los espacios y el ahorro de recursos ante el "gasto energético que supone tener los aires acondicionados a una temperatura desorbitada" que, según reconoce, "por otro lado no conlleva necesariamente el mejor bienestar".

"Hoy estamos todos sin corbata y la chaqueta a mí ya me está pesando, dentro de nada me la quito", apunta Cano nada más finalizar una reunión para mostrarse de acuerdo en relajar la indumentaria dentro del decoro, por lo que invita a las empresas a pensar de una forma "amplia" las adaptaciones que sean necesarias para el bienestar de los trabajadores y reducir las emisiones de CO2. "El bienestar no se mide precisamente por estar trabajando a 21 grados", ha dicho.

Según los sindicatos, las condiciones de "calor extremo" ha llevado en estos días incluso a paralizar la actividad en el centro de clasificación de Correos de Viator, donde afirman que se ha dado el "desfallecimiento de varias personas" y faltan sistemas de climatización y agua potable, por lo que han reclamado la intervención de Inspección de Trabajo.

El Real Decreto Ley 14/2022, vigente en principio hasta el 1 de noviembre de 2023, establece de forma general que la refrigeración en edificios de uso administrativo, comercial, cultural o de restauración no sea inferior a 27º o 25º centígrados, por lo que la ropa puede ser un factor determinante en cuanto a la percepción del calor en determinados espacios.

Desde el Ayuntamiento de Almería han señalado que el personal de policía, bomberos u ordenanzas cuentan con uniformidad específica de invierno y de verano, aunque no existe normativa que regule o limite la vestimenta del resto de empleados. "Actualmente hay más sensibilidad con estos temas y no hay nada que impida ir en pantalón corto", ha explicado por su parte la secretaria de UGT y delegada de personal del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Segura.

Asimismo, la Junta de Andalucía también recoge las medidas de ahorro y eficiencia energética del Real Decreto para adaptar el clima en sus edificios administrativos toda vez que la Universidad de Almería cuenta con un plan propio aprobado en diciembre de 2022 que especifica que la temporada de climatización va del 15 de mayo al 15 de septiembre, salvo situaciones de temperatura muy adversas.

En ninguna de estas administraciones se cuentan con normativa específica que regule la indumentaria de los empleados de la función pública no uniformado, por lo que el uso de sandalias o bermudas no está expresamente prohibido aunque se apela en cada caso a mantener cierto decoro en la vestimenta, al igual que ocurre también en los órganos judiciales.

"Es raro ver a un funcionario en bermudas, no es lo lógico, aunque depende de cada caso", han indicado desde el sector de Justicia del sindicato CSIF, desde donde admiten que, de lo contrario, "no pasaría nada", ya que incluso los responsables del Servicio Común de Notificaciones y Embargos que realizan su actividad en el exterior durante una parte del día --hasta el mediodía-- sí suelen vestir más informal y ligero.