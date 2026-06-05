Pesca España celebra en Almería una jornada abierta para alertar de las consecuencias globales de la pesca ilegal

Un hombre participa en la pesca de mejillones. - AGOSTIME - EUROPA PRESS

ALMERÍA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Organizaciones de Productores Pesca España celebra este viernes, 5 de junio, en Almería la IV Jornada 'Comprometidos con nuestro mar: La pesca ilegal no es una broma', un encuentro abierto al público centrado en la sensibilización sobre el impacto global de la pesca ilegal y la importancia de una pesca sostenible.

El acto tendrá lugar a las 19,00 horas en el Centro de Interpretación Patrimonial de Almería y se enmarca en el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (Indnr), impulsado por Naciones Unidas.

Según ha trasladado la organización en una nota, el encuentro servirá para poner en valor el compromiso del sector pesquero español con una actividad legal, regulada y sostenible, así como para visibilizar las iniciativas y acciones que impulsa Pesca España para combatir la pesca ilegal y promover la protección de los recursos marinos.

La jornada también pretende destacar la importancia de preservar los océanos como una responsabilidad compartida entre administraciones públicas, sector pesquero, consumidores y sociedad.

En este sentido, Pesca España ha recordado el "grave impacto" que tiene la pesca ilegal sobre los ecosistemas y la economía global, ya que provoca cada año la pérdida de entre once y 26 millones de toneladas de pescado en todo el mundo y genera pérdidas económicas anuales de entre 10.000 y 23.500 millones de dólares para la economía mundial, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El acto contará con la participación de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez Agüero; del gerente de Pesca España, Antonio Nieto, y de otros representantes institucionales y del sector pesquero y marítimo.

Durante la apertura, Nieto trasladará el "firme compromiso" de la asociación en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Asimismo, pondrá en valor el trabajo desarrollado por las organizaciones que integran la asociación, cuyas iniciativas y buenas prácticas han permitido impulsar un "documento dinámico y en constante actualización para seguir reforzando una respuesta eficaz y responsable frente a este desafío global".

PESCA LEGAL Y SOSTENIBLE

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, la jornada servirá para reforzar el mensaje de que avanzar hacia una pesca legal, regulada y sostenible es clave para proteger los océanos, garantizar el futuro de los recursos marinos y asegurar la viabilidad de miles de comunidades que dependen del mar.

Pesca España pondrá en valor el compromiso de la flota pesquera española con el cumplimiento de una de las normativas más exigentes del mundo en materia de sostenibilidad, control y trazabilidad, así como el esfuerzo continuo del sector por impulsar una "actividad pesquera responsable y respetuosa con el medio marino".

El encuentro permitirá también analizar cómo la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada amenaza la conservación de los recursos pesqueros, altera el equilibrio de los ecosistemas marinos y pone en riesgo los avances logrados en materia de gestión sostenible. Estas prácticas afectan directamente a millones de personas cuya alimentación y medios de vida dependen del mar.

El gerente de Pesca España ha señalado que "iniciativas como esta jornada permiten seguir reforzando el compromiso del sector con una pesca regulada y sostenible, además de contribuir a visibilizar la importancia de proteger los recursos marinos desde la colaboración y la responsabilidad compartida".

"Solo a través del trabajo conjunto y del cumplimiento riguroso de las normas podremos contribuir a garantizar el futuro de nuestros océanos y de las próximas generaciones", ha añadido Nieto.