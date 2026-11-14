Piden inhabilitar 12 años al alcalde de Felix por la creación de la agrupación de Protección Civil

Archivo - Juzgados de Almería, en la Ciudad de la Justicia. (Foto de archivo). - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Almería va a solicitar 12 años de inhabilitación para el alcalde de Felix, Baldomero Martínez, por la creación de una agrupación de Protección Civil en el municipio "sin cumplir los requisitos normativos correspondientes" y haber contratado a dos personas que, en el marco de dicho nombramiento, habría realizado funciones de seguridad similares a las de policía local.

En su escrito, consultado por Europa Press, el Ministerio Público acusa al primer edil de un delito de prevaricación administrativa a raíz de estos hechos por los que está previsto celebrar juicio el próximo 2 de diciembre en la Ciudad de la Justicia.

El fiscal apunta que el día 28 de octubre de 2021, el regidor públicó en el portal web del Ayuntamiento un anuncio para la consulta pública previa a la aprobación del reglamento de la agrupación de voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Felix.

Tras estar expuesto el anuncio desde dicha fecha hasta el día 26 de noviembre de 2021, el acusado nombró para el cargo a dos hombres quienes, durante los años siguientes y al menos hasta mediados del 2024, habrían estado desempeñando funciones de "seguridad ciudadana".

En este sentido, ambos habrían vestido uniforme similar a los de los policías locales, "usando un vehículo del ayuntamiento, realizando tareas, entre otras cosas, en eventos públicos y en materia de tráfico".

La constitución de dicha agrupación, el nombramiento de los dos hombres como agentes y las funciones desarrolladas por los mismos se realizaron, según la Fiscalía, "sin cumplir los requisitos normativos correspondientes".

En este sentido, apunta a que "no se siguió ningún procedimiento legal para la creación de la agrupación local de voluntarios de Protección Civil" del Ayuntamiento de Felix ni se contrató seguro de responsabilidad civil para cubrir posibles accidentes en dicha actividad.

Asimismo, "no se documentaron ni las actividades concretas a realizar por dichas personas, ni la autorización para uso de vehículo oficial ni se realizó presupuesto económico para el ejercicio de las actividades propias de Protección Civil".