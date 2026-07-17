Las playas urbanas de Almería incorporan 120 islas de reciclaje para reforzar la recogida selectiva durante el verano

Una de las nuevas islas de reciclaje instalada en la playa de El Zapillo en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha instalado 120 islas de reciclaje en todas las playas urbanas del municipio para aumentar la capacidad de recogida selectiva de residuos durante el verano y facilitar su correcta separación entre usuarios y visitantes.

Las nuevas islas incorporan papeleras diferenciadas para envases y para el resto de residuos, con especial atención a los envases ligeros, que constituyen uno de los residuos más habituales en estos espacios.

Los puntos se han distribuido por todo el litoral para que los usuarios dispongan de una instalación cercana y para reforzar la limpieza y la conservación de estos espacios, según ha trasladado el Consistorio en una nota.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha presentado este viernes la actuación en la playa de El Zapillo, coincidiendo con la temporada de mayor afluencia de personas al litoral almeriense.

"Queremos seguir dando pasos para que reciclar sea cada vez más fácil. Las playas son uno de los espacios donde más residuos se generan durante el verano y, por eso, estamos reforzando la infraestructura existente para facilitar la separación de los envases y mantener nuestro litoral en las mejores condiciones", ha explicado.

Urdiales ha recordado que la actuación da continuidad al trabajo municipal en materia de reciclaje, ya que el paseo marítimo dispone de papeleras amarillas y grises para envases y para el resto de residuos.

"No partimos de cero. Ya contamos con papeleras amarillas y grises en el paseo marítimo y ahora damos un paso más instalando estas islas de reciclaje en las playas", ha afirmado el edil almeriense.

ISLAS MÁS COMPLETAS

El concejal ha apuntado que esta iniciativa constituye el primer paso de un proyecto que crecerá durante los próximos años. El Ayuntamiento ha comenzado con islas que combinan papeleras para envases y para el resto de residuos, aunque prevé incorporar el próximo año nuevos contenedores que permitan ampliar la separación y mejorar la eficiencia del sistema.

La instalación forma parte de la estrategia municipal para promover hábitos responsables, reducir la presencia de residuos abandonados y mejorar la limpieza y la calidad ambiental de las playas, para lo que el Consistorio ha solicitado la implicación de la ciudadanía y de los visitantes.

Las estructuras también servirán como soporte para mensajes de sensibilización ambiental que inviten a cuidar las playas mediante pequeños gestos cotidianos.

Urdiales ha pedido la colaboración ciudadana para preservar uno de los principales atractivos de la ciudad. "Cuidar el litoral es una responsabilidad compartida y, con estas nuevas islas de reciclaje, damos un paso más para que Almería siga siendo un referente en limpieza, sostenibilidad y respeto por el medio ambiente", ha apostillado.