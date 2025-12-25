La Plaza Vieja acoge, tras su reciente remodelación, este viernes la celebración del 'Día del Pendón'

Archivo - Día del Pendón, en Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería celebrará este viernes el tradicional 'Día del Pendón', que conmemora la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos un 26 de diciembre, pero de 1489, recuperando la Plaza de la Constitución, la popularmente conocida como Plaza Vieja, como escenario principal de esta celebración, tras su reciente remodelación.

Además, y como sucediera ya el año pasado, la Brileg se incorpora a la celebración de los actos con la participación de la Banda de Guerra y la Sección de Honores, con un desfile que, previamente a los actos, partirá desde la Fuente de Los Peces y llegará a la Plaza de la Constitución, según un comunicado del ayuntamiento.

Conmemorando este año el 536 aniversario de la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos, la jornada arrancará, como es tradición, con la colocación del Pendón, a las 8.00 horas, en el balcón principal de la Casa Consistorial.

Se iniciará así la guardia del Pendón por legionarios hasta las 18.00 horas. Acompañará también este año el comienzo de la guardia una Salva de fusilería, en su caso realizada por una Sección de la Policía Local.

SECUENCIA DEL ACTO

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, comenzará a recibir a los concejales a las 11.20 horas y cinco minutos más tarde llegará la Sección de Honores y la Banda de Guerra de la Legión que acompañará a las autoridades.

A las 11,30 horas, desde el balcón principal de la Casa Consistorial, la regidora pedirá por tres veces el juramento al edil Óscar Bleda, que por tercer año consecutivo volverá a ser el portador.

A continuación, el estandarte será descendido desde el balcón mientras la Banda de Música municipal interpreta el Himno Nacional y será recogido por el concejal.

La alcaldesa se incorpora para presidir la comitiva y se inicia el desfile hacia la Catedral por las calles Marín, Jovellanos, Mariana y Cervantes, hasta llegar a la Plaza de la Catedral.

Se recupera así este tradicional recorrido alterado el año pasado por la salida de la comitiva desde la Plaza de la Administración Vieja, por las mencionadas obras de urbanización de la Plaza Vieja.

A las 12.00 horas, la comitiva llegará a la Catedral de la Encarnación, donde será recibida por el Cabildo y a la entrada del Pendón al templo se interpretará el Himno Nacional.

Tras la eucaristía y la salida del Pendón bajo los acordes de nuevo del Himno Nacional, se iniciará la procesión con el siguiente itinerario: Plaza de la Catedral, calle Eduardo Pérez, calle Real, calle Emilio Ferrera, Plaza Careaga, calle Vicario Ortega, calle Lope de Vega, Plaza de la Catedral (el Cabildo se retira de la procesión), calle Cervantes, calle Mariana, calle Jovellanos y calle Marín, puerta de entrada de la comitiva hasta alcanzar Plaza Vieja.

La alcaldesa sube a la primera planta de la Casa Consistorial, recoge desde el balcón principal el Pendón y lo tremola tres veces mientras pronuncia la frase habitual: "Almería por Andalucía, por España, los Reyes Católicos y la Integración de los Pueblos".

Al finalizar, se interpretarán los himnos de Almería, Andalucía y España. La alcaldesa bajará a la calle y despedirá al jefe de la Sección de Honores de la Legión, unidad que junto a la Banda de Guerra iniciará un desfile hasta la Plaza de la Virgen del Mar recorriendo las calles Jovellanos, Real y Gravina.

En la plaza de la Virgen del Mar se dará por concluido el desfile tras la interpretación de la canción del Legionario.

El Pendón permanecerá en el balcón principal del Ayuntamiento hasta las 18.00 horas, momento en el que se procederá a su retirada.