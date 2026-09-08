El Pleno de Almería insta al Gobierno central a reactivar OCON-Sur para reforzar la lucha contra el narcotráfico

Pleno del Ayuntamiento de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este martes instar al Gobierno central a reactivar el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON-Sur) y a reforzar los medios destinados a combatir la actividad de las organizaciones criminales en el litoral andaluz, con especial atención a la provincia almeriense.

La iniciativa del equipo de gobierno del PP, que cuenta con mayoría absoluta con 15 ediles, ha salido adelante con los 19 votos favorables de PP y Vox, seis votos en contra del PSOE y la abstención de Podemos-IU-Los Verdes con Almería.

Además de recuperar OCON-Sur, el acuerdo reclama al Ejecutivo que refuerce de manera "urgente" los medios materiales, tecnológicos y de inteligencia de las comandancias de la Guardia Civil y las comisarías de la Policía Nacional que operan en Andalucía y, particularmente, en la costa de Almería.

La moción insta asimismo al Gobierno a reconocer como zonas de especial singularidad los destinos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado situados en territorios andaluces especialmente afectados por el narcotráfico, con incentivos profesionales, económicos y de permanencia, así como respaldo jurídico y medidas de protección para los agentes.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Sacramento Sánchez, ha defendido que la lucha contra el narcotráfico "no es una cuestión ideológica" y ha reivindicado la eficacia que, a juicio de su grupo, demostró OCON-Sur mientras estuvo operativo. "Si una unidad funciona, se mantiene. Si funciona bien, se refuerza. Lo que no parece lógico es eliminarla. Frente al crimen organizado no caben experimentos", ha sostenido.

Sánchez ha incidido en la exposición de Almería a estas redes por su posición en el Mediterráneo y la extensión de su litoral y ha defendido que la lucha contra el narcotráfico exige una respuesta "coordinada y sostenida", además de más recursos para impedir que las rutas y actividades logísticas de las organizaciones criminales se desplacen hacia la costa almeriense.

Vox ha apoyado la iniciativa y ha defendido igualmente la recuperación de OCON-Sur. Su portavoz, Juan Francisco Rojas, ha recordado que el grupo ya respaldó una propuesta semejante en marzo y ha sostenido que la situación vinculada al narcotráfico y al denominado 'petaqueo' ha empeorado desde entonces.

Podemos-IU-Los Verdes, por su parte, se ha abstenido. El concejal Alejandro Lorenzo ha reconocido que OCON-Sur obtuvo resultados relevantes, pero ha defendido que la estructura concreta para combatir el narcotráfico debe ser determinada por los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y no por el Pleno municipal.

Así, ha reclamado más efectivos y medios tecnológicos, mejores condiciones laborales y un mayor peso de las investigaciones patrimoniales y contra el blanqueo de capitales.

El PSOE ha votado en contra al defender que OCON-Sur fue concebido como una estructura temporal cuyos efectivos fueron integrados posteriormente en unidades permanentes y en el Plan de Seguridad contra el Narcotráfico.

El edil socialista Raúl Enríquez ha afirmado que desde la puesta en marcha de este plan el Gobierno ha destinado más de 200 millones de euros y ha atribuido al dispositivo más de 37.400 operaciones, 30.000 detenidos, 2.000 toneladas de droga y 9.550 vehículos intervenidos en cinco años.

AUTONOMÍA DIGITAL

El Pleno ha aprobado, además, por unanimidad, una moción dirigida a impulsar una estrategia municipal de inclusión y autonomía digital, con una enmienda de sustitución acordada para avanzar en la coordinación de los recursos existentes, mejorar su visibilidad y realizar un seguimiento periódico de las actuaciones a través de indicadores.

La concejala de Presidencia, Amalia Martín, ha destacado que "Almería no parte de cero" en esta materia y ha recordado las numerosas iniciativas que el Ayuntamiento viene desarrollando desde diferentes áreas municipales para favorecer la capacitación y autonomía digital de la ciudadanía.

Entre ellas ha citado los talleres desarrollados en el Espacio ALMA y los Centros de la Mujer sobre certificados digitales, competencias digitales, herramientas tecnológicas, accesibilidad, inteligencia artificial o uso responsable de las nuevas tecnologías, así como la programación de la Red Municipal de Bibliotecas.

También ha aludido a las actuaciones impulsadas desde Servicios Sociales y Eracis+ y a la asistencia que se presta desde el Registro General para facilitar el uso de la sede electrónica y la obtención e instalación del certificado digital.

La concejala ha hecho especial referencia a las personas mayores y ha recordado que el VI Plan Municipal de Personas Mayores 2026-2030 contempla entre sus objetivos la autonomía, el aprendizaje permanente y la reducción de la brecha digital.

A ello se suman las actividades que se realizan en los centros municipales de mayores y experiencias intergeneracionales como 'Pequeños pasos, grandes cambios', desarrollada junto a AJI y Fundación Unicaja.

"Contamos con una red bastante consolidada y lo que debemos hacer es aprovecharla, conectarla mejor y hacerla más visible", ha explicado Martín. En este sentido, el acuerdo alcanzado apuesta especialmente por avanzar en la elaboración de una guía o mapa de recursos de inclusión digital, reforzar la coordinación institucional y establecer un seguimiento periódico mediante indicadores.

Martín ha señalado que "toda política pública es susceptible de mejora" y ha valorado que el acuerdo alcanzado permite incorporar propuestas "útiles, razonables y compatibles con el importante trabajo que ya se viene realizando desde las distintas áreas municipales, evitando duplicidades y reforzando el objetivo común de que nadie quede atrás en el proceso de transformación digital".