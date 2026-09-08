El Pleno de Almería pide reforzar la política migratoria y la defensa de las fronteras tras la crisis de Ceuta

Concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería durante una de las votaciones del Pleno. - PP

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este martes las mociones presentadas por PP y Vox en relación con la situación de Ceuta, la defensa de la soberanía española y la política migratoria, mientras que ha rechazado la alternativa planteada por Podemos-IU-Los Verdes con Almería sobre derechos humanos y corresponsabilidad en la acogida de personas migrantes.

La propuesta del PP ha salido adelante con 25 votos a favor, correspondientes a los 15 ediles del grupo de gobierno del PP, que ostenta la mayoría absoluta, los cuatro de Vox y seis del PSOE, y únicamente con el voto en contra de Podemos-IU-Los Verdes.

Por su parte, la iniciativa de Vox ha sido aprobada con los 19 votos de PP y Vox frente a los siete de PSOE y Con Almería, que posteriormente han respaldado en solitario la moción de este último grupo, rechazada por PP y Vox.

Las tres iniciativas habían sido anunciadas para esta sesión después de la concentración celebrada la pasada semana en la Plaza de la Constitución de Almería en apoyo a la ciudad autónoma.

La moción del PP reclama al Gobierno central que articule una política migratoria "seria, ordenada y responsable" y abandone lo que los 'populares' consideran una gestión basada en "la improvisación y el salto de mata".

La iniciativa plantea además mantener en Ceuta los recursos humanos, materiales, económicos, tecnológicos y operativos necesarios, reforzar la vigilancia fronteriza, exigir una mayor cooperación con Marruecos y reclamar una mayor implicación de la Unión Europea, además de reconocer la labor desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local, los servicios sanitarios, los empleados públicos, Cruz Roja y las organizaciones humanitarias.

Durante su defensa, el concejal del Grupo Municipal Popular Óscar Bleda ha sostenido que lo sucedido en Ceuta no puede abordarse únicamente como un fenómeno migratorio, sino también desde la "gestión de las fronteras".

A su juicio, las sucesivas crisis registradas en los últimos años han tenido como denominador común una respuesta del Ejecutivo central "una vez que ha estallado la crisis, a toro pasado".

Bleda ha reclamado una política capaz de "controlar las fronteras, anticipar las rutas, combatir las mafias", exigir a los países de origen y tránsito que cumplan sus obligaciones, "proteger al que haya que proteger y atender al que haya que atender".

En este sentido, ha advertido de que "la solidaridad sin planificación puede terminar convirtiéndose en improvisación" y ha reclamado que el Estado disponga de una respuesta prevista ante futuras situaciones de presión extraordinaria.

"Nuestra mirada tiene que estar puesta en una España que siga siendo solidaria, humana y acogedora, pero también una España segura", ha afirmado el concejal, quien ha defendido asimismo una inmigración regular, vinculada al empleo, a la capacidad de acogida y a las posibilidades reales de integración.

El 'popular' ha sostenido también que la acogida no termina con la entrada en el país, sino que implica posteriormente necesidades de vivienda, escolarización, sanidad, formación, empleo e integración social.

Bleda ha defendido que "una política migratoria no se puede construir a base de atajos" y ha resumido su planteamiento al señalar que "solidaridad es ofrecer oportunidades reales" e "integrar es compartir derechos, pero también obligaciones".

El PSOE ha respaldado la iniciativa pese a las críticas formuladas durante el debate. El concejal socialista Raúl Enríquez ha considerado que el contenido escrito de la propuesta era "constructivo y perfectamente asumible" y ha lamentado que no se hubiera trabajado previamente entre los grupos para alcanzar una moción institucional sobre Ceuta.

Enríquez ha reclamado solidaridad entre las comunidades autónomas para apoyar a la ciudad autónoma, incluida la acogida de menores migrantes, y ha coincidido con la petición de una mayor implicación de la Unión Europea en la protección de Ceuta y Melilla.

Podemos-IU-Los Verdes, por su parte, ha reconocido que comparte con el PP cuestiones como la solidaridad con Ceuta, el reconocimiento a los servicios públicos y de emergencia o la lucha contra el tráfico de seres humanos, pero ha rechazado el peso que, a su juicio, tienen en la propuesta las readmisiones, los retornos y el control fronterizo.

VOX PIDE FIRMEZA FRENTE A MARRUECOS

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Juan Francisco Rojas, ha defendido que "la soberanía española no se negocia" y ha reclamado al Gobierno central que exija formalmente a Marruecos una declaración "pública, expresa e inequívoca" en la que reconozca y respete la soberanía y la integridad territorial españolas.

La iniciativa plantea medidas diplomáticas en la relación con Marruecos y reclama que el país vecino acepte "sin excepción ni excusa formal ni material" los retornos, devoluciones y expulsiones de personas de nacionalidad marroquí, mayores o menores de edad, cuando hayan sido adoptados administrativa o judicialmente.

Rojas ha insistido en que quienes hayan entrado "violentando las fronteras" deben ser expulsados y ha defendido la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación mientras Marruecos no reconozca de forma inequívoca, según ha sostenido, la integridad territorial española.

Podemos-IU-Los Verdes también ha cuestionado el término "invasión" utilizado por Vox. Su concejal Alejandro Lorenzo ha afirmado que "una invasión la realiza un ejército" y ha rechazado que las personas migrantes sean presentadas como un enemigo. "Se puede defender la soberanía española sobre Ceuta y Melilla sin convertir al marroquí en un enemigo", ha sostenido.

DERECHOS HUMANOS Y CORRESPONSABILIDAD

La tercera moción, presentada por Podemos-IU-Los Verdes con Almería y respaldada únicamente por el PSOE, ha defendido el apoyo a Ceuta desde la protección de los derechos humanos y la corresponsabilidad entre territorios en la acogida de las personas migrantes.

Lorenzo ha sostenido que "no existe ninguna contradicción entre defender Ceuta y defender los derechos humanos" y ha condenado la utilización de personas migrantes como instrumento de presión política o geopolítica. La propuesta exige a Marruecos que cumpla sus obligaciones internacionales y al Gobierno de España que mantenga firmeza frente a cualquier intento de condicionar las decisiones soberanas del país.

La iniciativa apuesta además por vías legales y seguras, una política común de asilo y mecanismos permanentes de corresponsabilidad para evitar que territorios como Ceuta, Melilla o Canarias tengan que afrontar en solitario situaciones de "presión migratoria". Lorenzo ha puesto especial énfasis en los menores al señalar que "un niño es un niño y tiene derechos".

El PSOE ha coincidido con este planteamiento y Enríquez ha considerado que las mociones de PP y Con Almería eran más próximas entre sí que la planteada por Vox. El socialista ha defendido la necesidad de poner "a las personas por encima de todo", tanto a los ciudadanos de Ceuta como a los migrantes, y especialmente a los menores.

El PP ha rechazado la propuesta pese a reconocer coincidencias con parte de su contenido. Bleda ha defendido que "no podemos confundir solidaridad con ausencia de límites" y ha reclamado que cualquier política de acogida determine previamente los recursos disponibles, la capacidad de integración y la respuesta posterior.

Vox también ha votado en contra al considerar que lo sucedido en Ceuta constituye una cuestión de "emergencia nacional" y una vulneración de la soberanía española, frente al enfoque basado en derechos humanos y acogida planteado por Podemos-IU-Los Verdes.