Podemos designa a Josemi Ramos como nuevo coordinador y portavoz tras renovar su consejo provincial de Almería

ALMERÍA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha renovado su consejo provincial de Almería para el que ha designado como coordinador al profesor de informática, activista social y vecino de Níjar, Josemi Ramos, quien además asume la portavocía de un partido que se presenta con un "equipo plural y combativo".

"Este proyecto es para reconstruir, unir y volver a ser útiles para la mayoría social. Vamos a levantar un Podemos fuerte, arraigado en los barrios y pueblos, con los pies en la calle y las manos en la realidad de la gente", ha señalado Ramos en una nota.

El nuevo coordinador ha subrayado que la defensa de la vivienda digna, la sanidad pública, el medio ambiente y los derechos laborales "serán las líneas principales de acción de Podemos en Almería". También ha tendido la mano "a quienes en algún momento se alejaron del partido", puesto que "es tiempo de unidad y valentía, no de personalismos".

La nueva dirección provincial se ha propuesto trabajar "en contacto directo" con colectivos, sindicatos y vecinos para "construir una organización abierta, feminista y útil". "Los integrantes del nuevo consejo provincial han destacado su compromiso con un Podemos transparente, honesto y combativo", han añadido.

Conforman además el nuevo equipo Carmen Camarero como responsable del área rural y movilidad, Ana Expósito al frente de comunicación y redes sociales, Cristóbal Medina como responsable de organización y círculos, y Jesica Jiménez al frente de feminismos, Lgtbiq+ y acción civil.

"Desde su diversidad de trayectorias y experiencias, comparten la convicción de que Podemos sigue siendo una herramienta imprescindible para defender los derechos de la ciudadanía frente a la desigualdad y las injusticias", han asegurado desde el partido.