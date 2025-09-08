La Policía de Almería constata caída del 37,5% de delitos en la feria y solo dos agresiones sexuales fuera del ferial

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha señalado que las infracciones penales anotadas durante la celebración de la Feria de Almería, del 22 al 31 de agosto, descendieron un 37,5 por ciento al pasar de 256 en 2024 a 160 durante este año, en el que además solo se contabilizaron dos agresiones sexuales sin penetración y fuera del recinto ferial frente a las seis del año pasado.

En una nota, la Comisaría ha achacado a la "minuciosa planificación del dispositivo de seguridad" y al "refuerzo de efectivos desplegados" el descenso de los delitos, con una caída en los graves y menos graves del 29 por ciento --de 148 a 105-- y de los leves del 49 por ciento, de 108 a 55, aunque también han valorado la "concienciación ciudadana".

Asimismo, han valorado acciones preventivas concretas como la colocación de cartelería informativa y la colaboración con otros cuerpos policiales el que se haya producido un descenso de las agresiones sexuales, dado que el pasado año se anotaron hasta seis, dos de ellas en el recinto ferial y una, con penetración.

Este aspecto, según han valorado, "refuerza la percepción de seguridad en el desarrollo de las fiestas", a lo que se une el descenso de los hurtos, que pese a ser "otro de los delitos más comunes en este tipo de eventos", han bajado de 45 en 2024 a 20 en esta última edición.

MÁS SANCIONES POR DROGAS

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, las sanciones aumentaron un 71 por ciento --de 112 a 192--, con un refuerzo especial en el ámbito del consumo de drogas: las actas pasaron de 88 a 163, esto es, un 85 por ciento más. También se registraron más intervenciones por tenencia de armas u objetos peligrosos, que subieron de 15 a 24.

Respecto a las detenciones, se mantienen estables en valores similares: 56 en 2024 frente a 50 en 2025, un leve descenso que se interpreta como reflejo directo de la reducción de delitos cometidos con un mayor éxito en el esclarecimiento de los delitos.

El dispositivo de seguridad contó con un despliegue extraordinario de unidades, que supuso un esfuerzo logístico notable. Además de las unidades con base en Almería -como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en furgonetas y motos, las patrullas de Seguridad Ciudadana y los servicios de paisano de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de la Brigada de Información-, se reforzó con efectivos llegados desde otras provincias, entre ellos el Servicio de Medios Aéreos (drones y helicóptero) y la Unidad de Caballería.

Estas unidades realizaron labores de prevención habitual, controles en lugares estratégicos, y vigilancia discreta en los puntos más delicados, lo que permitió actuar de manera inmediata ante cualquier incidencia y disuadir la comisión de delitos.