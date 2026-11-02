La Policía Local de Almería intensificará el control del cumplimiento de la ordenanza de limpieza y recogida de residuos

Policía Local de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

ALMERÍA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Almería va a intensificar el control de la Ordenanza Municipal de Limpieza de Espacios Públicos y Recogida de Residuos para garantizar su cumplimiento; una normativa que tiene por objeto la regulación de la limpieza de los espacios públicos y la de la recogida de los residuos de competencia municipal al objeto de fomentar actividades tendentes a conseguir el mejor resultado ambiental global, mitigando los aspectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.

"Esta campaña se enmarca en el objetivo municipal de que Almería sea una ciudad cada vez más limpia y sostenible y de que las actuaciones incívicas de unos pocos no manchen la responsabilidad y el buen uso que hacen la mayoría de los almerienses de las papeleras y contenedores de la ciudad", ha argumentado el Consistorio en una nota.

Tal y como determina la Ordenanza, entre otras conductas o acciones, está prohibido arrojar todo tipo de residuos, tales como colillas, cáscaras, papeles, chicles o cualquier otro desperdicio similar; también queda prohibido arrojarlos a los solares y fincas particulares.

El texto determina, igualmente, la prohibición de utilizar los contenedores fuera del horario establecido, de 20,00 a 23,00 horas en invierno. Tampoco está permitido arrojar basura fuera de los contenedores o depositar residuos no autorizados en ellos como electrodomésticos, muebles o escombros. Estos residuos deberán ser trasladados al Punto Limpio o a un lugar habilitado.

De igual forma, se prestará también especial atención a que se cumpla la normativa municipal que obliga a los propietarios de mascotas a recoger los excrementos de sus animales y limpiar los restos de orina en la vía pública, especialmente cuando afectan a aceras, fachadas y mobiliario urbano.

La normativa municipal conlleva sanciones por incumplimiento que van desde los 120 hasta los 750 euros. "Todos queremos una ciudad limpia y cuidada y las actuaciones de unos pocos no pueden ensuciar el comportamiento de la mayoría, por eso vamos a prestar especial atención a los horarios de tirar la basura, a quienes depositan enseres no autorizados, a los que arrojan colillas, papeles chicles, etc..., o a los que no recogen y limpian el pipi y la caca de las mascotas. Porque la ciudad la hacemos entre todos y todos debemos cuidar de ella", afirma Ismael Ruiz, inspector del Departamento de Seguridad y Participación de la Policía Local de Almería.