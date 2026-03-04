Polonia enlazará con el destino 'Costa de Almería' mediante TUI Group con 21.000 plazas este verano

El consejero andaluz de Turismo y las diputada provinciales de Almería en la ITB de Berlín (Alemania) - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los vuelos que unirán este verano a Almería con las ciudades polacas de Varsovia y Katowice mediante TUI Group ofrecerán a los viajeros 21.000 plazas y un impacto económico de hasta 20 millones de euros.

Así lo ha trasladado la Diputación de Almería en una nota con motivo de la jornada celebrada en la ITB de Berlín ante la alianza entre la institución provincial y la Junta de Andalucía para potenciar la conectividad aérea de la provincia.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha valorado que "estas conexiones contribuyen al equilibrio del flujo turístico en el conjunto de la comunidad" y ha recordado que desde el Gobierno andaluz se trabaja "para alcanzar una conectividad más sólida, diversificada y eficiente, que potencie los aeropuertos regionales y conecte mejor el destino con nuestros emisores".

En este sentido, la diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha agradecido y valorado la "estrecha colaboración institucional entre Diputación y la Junta de Andalucía que hace posible que continuamente se incremente la oferta de nuestro aeropuerto", y ha añadido que "los vuelos con Polonia son el resultado de numerosas reuniones y estrategias conjuntas para abrir el destino 'Costa de Almería' a nuevos y emergentes mercados como el que nos ocupa".

Asimismo, ha manifestado que la experiencia de 'Costa de Almería' en Berlín "ha sido muy positiva pues nos ha permitido seguir dando importantes pasos en encuentros y reuniones de trabajo con los principales agentes del sector".

"Estamos convencidos de que pronto recogeremos el fruto de este trabajo que se traducirá en nuevas operativas para conectar otros destinos al almeriense y que sigamos consolidando a nuestro sector turístico como uno de los principales ejes productivos de la provincia", ha añadido.

Del mismo modo, el consejero ha recalcado que la conexión de Almería con las dos ciudades de Polonia "diversifican su conectividad y garantizan la llegada a estas provincias de viajeros con una elevada estancia media que generan un importante gasto".

La presencia almeriense en ITB Berlín se ha integrado en el espacio de Turismo Andaluz, dentro del pabellón de España, donde el equipo almeriense ha trabajado con empresas e instituciones del sector para potenciar el turismo en la provincia, a la vez que facilita la llegada de visitantes a Almería.

La ITB de Berlín uno de los mayores encuentros profesionales del sector turístico a nivel mundial. Durante la feria se han promocionado los grandes ejes del destino: el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el turismo activo en interior, el segmento MICE, el turismo cinematográfico y la creciente oferta gastronómica vinculada a la marca gourmet provincial.

Además, el destino almeriense ha llevado a Berlín materiales promocionales renovados y campañas específicas dirigidas al público alemán, adaptadas a sus preferencias de viaje y consumo.

El mercado alemán es importante para la provincia de Almería, especialmente en segmentos estratégicos como el turismo de naturaleza, activo, cicloturismo, senderismo, golf y sol y playa fuera de temporada alta. En este sentido, la estrategia de promoción pondrá el foco en la desestacionalización, la calidad de la oferta y la autenticidad del destino.