La portavoz municipal del PSOE en Almería se presentará a las primarias para ser candidata a la alcaldía en 2027

1113038.1.260.149.20260830105818 La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera. - PRECANDIDATURA DE FÁTIMA HERRERA (PSOE)

ALMERÍA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha anunciado este domingo su intención de concurrir a las elecciones primarias del PSOE para encabezar la candidatura de su partido a la Alcaldía de Almería en los comicios locales previstos para mayo de 2027.

Así lo ha dado a conocer la edil en un comunicado en el que defiende que el "liderazgo que propone" pasa por "una revitalización del propio partido como motor de cambio social y político en la ciudad, y recuperar la ilusión de la militancia y la ciudadanía".

Fátima Herrera ha sostenido que "el éxito de este proyecto radica en consolidar un PSOE fuerte, cohesionado y con una presencia constante en la vida pública y vecinal de la ciudad".

Ha agregado que su candidatura "no nace de una decisión individual, sino de una meditada reflexión tras recibir numerosas peticiones de las bases del partido", que se lo "vienen reclamando".

"La militancia socialista de Almería es el alma de nuestras siglas, y han sido ellos y ellas, con su empuje y su exigencia de renovación, quienes me han pedido que dé este paso al frente", ha indicado la precandidata, quien asume este reto como "una responsabilidad directa hacia los afiliados y afiliadas que la han impulsado a liderar el proceso".

"Han sido los hombres y mujeres valientes de nuestra agrupación, comprometidos con la justicia social, quienes me han empujado a encabezar este proyecto. No puedo desoír su llamada; su exigencia y su aliento constante son mi mayor aval y el motor definitivo para recuperar el Ayuntamiento para los almerienses", ha continuado Fátima Herrera.

POR UN "RELEVO" EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

Fátima Herrera ha defendido que Almería "no sólo necesita un relevo en el Ayuntamiento", en el que el PP cuenta con mayoría absoluta, "sino un cambio de rumbo urgente", tras más de dos décadas de gobiernos que, a su juicio, han dejado a la ciudad "sin un modelo claro de futuro y con una evidente falta de ambición".

A este respecto, la representante socialista ha dibujado las "líneas maestras" de un proyecto de "transformación urbana y social cargado de ilusión y compromiso que busca devolver el protagonismo a los barrios y ofrecer una alternativa sólida de progreso".

Herrera ha defendido que una Almería "diferente, moderna y habitable es perfectamente viable". "Las calles limpias, la expansión real de las áreas verdes, la mejora del tráfico y de nuestros parques no son promesas inalcanzables; son realidades totalmente viables, si se gestiona con prioridad, empatía y eficacia", ha afirmado.

Para la portavoz socialista, la política municipal debe "recuperar su esencia más cercana, situando a las personas en el centro de la toma de decisiones". Herrera ha agregado que gran parte de los problemas que sufren los barrios de Almería se resolverían con "más empeño, más presencia técnica en las calles y, sobre todo, escuchando activamente a los vecinos".

Apelando a la "unidad" y a la "confianza en el futuro", Herrera ha invitado a todos los militantes "que anhelan un cambio" a "confiar en su capacidad para lograrlo, y a caminar juntos en este proceso de primarias, con la firme convicción de que Almería merece iniciar una nueva etapa de prosperidad y justicia social".

Por eso, la portavoz socialista ha lanzado un llamamiento abierto a toda la ciudadanía, colectivos sociales y tejido asociativo para "unirse en la construcción de esta alternativa", y ha destacado su objetivo de "recorrer cada rincón del municipio para recoger propuestas directas y diseñar un programa electoral hecho por y para los almerienses".

En Almería, antes que Fátima Herrera había anunciado ya su decisión de concurrir también a las primarias para ser alcaldable en 2027 el concejal socialista Antonio Ruano.