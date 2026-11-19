El candidato 'número uno' del PP al Senado por Almería, Miguel Ángel Castellón, junto a una instalación eléctrica. - PP

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato 'número uno' del PP al Senado por Almería, Miguel Ángel Castellón, ha acusado este jueves al Gobierno central de mantener una política energética que "frena el desarrollo" económico de la provincia por la "falta de inversiones" en infraestructuras eléctricas, una situación que, según ha advertido, provoca continuos cortes de suministro en comarcas como Los Vélez y el Almanzora y dificulta la puesta en marcha de proyectos empresariales e industriales.

En una nota, Castellón ha señalado que Almería cuenta con una red eléctrica "insuficiente, incapaz de responder a las necesidades actuales y futuras de una provincia con un enorme potencial energético".

"No podemos permitir que Almería tenga sol, viento y proyectos empresariales dispuestos a invertir, pero que no puedan desarrollarse porque el Gobierno no ha hecho los deberes en materia de infraestructuras eléctricas", ha afirmado.

En este sentido, el candidato 'popular' ha reprochado al Ejecutivo que, en ocho años de Gobierno, no haya construido "un solo metro de red de alta tensión" y que todavía no haya comenzado la ejecución de la red eléctrica entre Baza y Antas.

Asimismo, ha señalado que los cortes se repiten especialmente durante episodios de viento, lluvia o cambios meteorológicos y que esta situación "afecta directamente a hogares, comercios y empresas, provoca daños en maquinaria y equipos eléctricos y compromete la actividad económica".

Castellón también ha alertado de las consecuencias que pueden tener estos cortes para las personas más vulnerables y aquellas que dependen de equipos sanitarios que necesitan un suministro eléctrico permanente.

"No hablamos de simples molestias, sino de familias que se quedan sin luz, negocios que sufren pérdidas y personas cuya salud puede verse comprometida porque no tienen garantizado un servicio esencial", ha manifestado.

El candidato del PP ha recordado, además, el apagón del 28 de abril de 2025, que afectó a toda España y tras el que Almería fue una de las últimas provincias en recuperar completamente el suministro eléctrico.

A su juicio, aquel episodio "puso de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras y la necesidad de reforzar las redes de transporte y distribución".

Por otro lado, Castellón ha advertido de que "la insuficiente capacidad de la red eléctrica también está frenando proyectos urbanísticos, industriales, empresariales y de energías renovables", pese al potencial solar y eólico de la provincia.

Según ha explicado, muchas de estas iniciativas encuentran dificultades para conectarse a la red o evacuar la energía que producen, lo que supone una "pérdida de oportunidades para atraer nuevas empresas, generar empleo, impulsar la innovación y diversificar la economía almeriense". "Almería no puede permitirse perder inversiones por la falta de infraestructuras", ha apostillado.