El PP de Adra (Almería) celebra su tradicional recogida de juguetes solidaria para ayudar a las familias necesitadas

La recogida de juguetes por parte del PP de Almería en la localidad de Adra.

ADRA (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Adra (Almería) ha celebrado este sábado la tradicional recogida de juguetes solidaria que organiza cada año con motivo de la Navidad, una iniciativa destinada a ayudar a las familias que más lo necesitan en estas fechas tan señaladas.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, al acto han asistido la europarlamentaria Carmen Crespo, el secretario general del PP de Almería, Francisco Bellido, la senadora Carmen Belén López, la diputada provincial María Luisa Cruz, y el alcalde de Adra, Manuel Cortés, además de afiliados, simpatizantes y vecinos del municipio.

Por su parte, Crespo ha destacado el "papel clave" de Adra dentro del Poniente almeriense y de la provincia, y ha subrayado que se trata de "un municipio pujante que se ha hecho a sí mismo y que tiene que seguir avanzando".

Asimismo, la europarlamentaria ha querido enviar un mensaje de apoyo a los sectores productivos fundamentales del municipio, puesto que dependen "de nuestros agricultores y pescadores, y quiero trasladarles un mensaje de aliento para 2026", y sin ellos "no tenemos alimentos ni actividad en Adra, y las zonas rurales ven mermada su actividad económica y el empleo. Son esenciales y siempre van a tener el apoyo del Partido Popular".

Al hilo, ha señalado que la labor social del Partido Popular va más allá de la solidaridad puntual, destacando la importancia de apoyar tanto a quienes más lo necesitan como a quienes generan empleo y riqueza. En este sentido, ha asegurado que el Partido Popular continuará defendiendo los intereses de agricultores y pescadores para que "en 2026 tengan oportunidades reales para salir adelante", y ha valorado el proyecto político del PP en Adra y el carácter integrador del equipo que lidera el alcalde, Manuel Cortés.

En relación, ha precisado que el PP de Adra "es una gran familia que integra a todos los vecinos, tanto simpatizantes como quienes piensan de forma distinta", y ha asegurado que el alcalde "gobierna para todos, independientemente de a quién voten, porque esta es la gran familia de Adra".

Por su parte, el secretario general del PP, Francisco Bellido, ha subrayado que "el Partido Popular es una gran familia y actividades como la de hoy lo demuestran". Además, Bellido ha señalado que "los pueblos se construyen desde la comunidad y vosotros lo estáis demostrando, haciendo que Adra sea cada día un poco mejor".

En concreto, ha afirmado que "el PP es el partido que más se parece a los almerienses y es la solución a muchos de los problemas de los vecinos", y ha animado a los abderitanos a "participar activamente en la vida de su pueblo de la mano del Partido Popular, porque así es como se consigue mejorar el municipio".

Finalmente, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha destacado la importancia de estas fechas navideñas para reforzar los valores de solidaridad y convivencia, deseando a todos los vecinos una Feliz Navidad. Asimismo, ha agradecido la labor que realizan durante todo el año asociaciones como 'Inmaculada Marina', que colaboran "de manera constante con el municipio, ayudando y apoyando de forma totalmente desinteresada y aportando su granito de arena para que entre todos tengamos un año mejor".