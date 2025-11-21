PP-A afirma que Sánchez y Montero solo buscan su "supervivencia política" tras la condena a García Ortiz

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha manifestado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, sólo buscan su "supervivencia política", sobre todo, tras la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En rueda de prensa en Almería, Repullo ha indicado que el PSOE "anda absolutamente perdido en ese laberinto judicial de sus tramas corruptas". "Están siendo juzgados o van a ser juzgados la mujer del presidente del Gobierno, su hermano y dos secretarios de Organización del PSOE", ha apuntando.

Ha indicado que Montero "no ha condenado" ninguno de estos hechos en los que se "ha visto implicado el PSOE" y ha llegado a "decir que no había nada" y cuando se ha encontrado con los informes de la UCO, lo que ha hecho es "empezar a tirar contra los jueces y contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". "Lo único que persiguen y lo único que quieren es la supervivencia política", ha dicho.

La condena al fiscal general, según ha indicado, es un "hecho gravísimo que en cualquier democracia supondría el cese automático de este Gobierno".

"Y esa condena al fiscal general del Estado es un retrato al sanchismo, un partido que ha puesto a todas las instituciones al servicio, que ha ido en contra de periodistas, que va en contra diariamente de los jueces y que va en contra también de los magistrados y de la Guardia Civil", ha indicado.

Ha defendido que, a diferencia del PSOE, el espíritu del PP andaluz, como ha demostrado ante lo ocurrido en la Diputación de Almería, es "un modelo de gestión limpia, transparente y serena" y "asume responsabilidades" y "nunca se esconde detrás de excusas ni de cortinas de humo".

"El PP respeta siempre el estado de derecho, los procesos judiciales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, y no se dedica a atacar ni a insultar", ha dicho Antonio Repullo.